Calciomercato Roma: il Milan in pressing per Under e Smalling

CALCIOMERCATO AS ROMA – Secondo quanto riporta in questi minuti Sportmediaset, sarebbe prevista una nuova rivoluzione, in casa Roma, se non dovesse arrivare il quarto posto.

Il primo in lista che potrebbe salutare è Cengiz Under, con il Milan che in estate potrebbe sferrare l’attacco decisivo dopo il lungo corteggiamento nel mercato invernale.

In bilico anche il futuro di Chris Smalling, dato che si complica il riscatto dallo United, con i rossoneri che restano alla finestra anche per il difensore.