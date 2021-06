Calciomercato Roma, il Milan su Pellegrini: possibile scambio con Rafael Leao

AS ROMA NEWS – Dopo la firma di Hakan Calhanoglu per l’Inter, che lo ha ingaggiato a parametro zero, il Milan è alla ricerca di un centrocampista dalle caratteristiche simili a quelle del turco.

Secondo quanto riferisce il portale rossonero “Milanlive.it“, il profilo di Lorenzo Pellegrini sarebbe al vaglio della dirigenza rossonera insieme a quelli Ziyech, Zaccagni, James Rodriguez, Ilicic, Gomez e Rafinha.

Una delle chiavi per arrivare al numero 7 della Roma, che ha il contratto in scadenza nel 2022, potrebbe essere l’attaccante portoghese Rafael Leao: il calciatore, 22 anni, è in uscita dal club rossonero e Jorge Mendes potrebbe mettere lo zampino nell’operazione.

Fonte: milanlive.it