Xhaka, è stallo tra Roma e Arsenal. Ma Tiago Pinto ha in mano il jolly per sbloccare l’affare…

AS ROMA NEWS – Prosegue lo stallo tra Roma e Arsenal. Oggetto del contendere: Granit Xhaka. Mourinho lo vuole in giallorosso, i Gunners sono pronti a sacrificarlo, ma per farlo chiedono soldi. E tanti.

La cifra richiesta dagli inglesi si aggira intorno ai 23-25 milioni, mentre Tiago Pinto è irremovibile: la Roma è disposta a pagare 15 milioni per avere il centrocampista della Svizzera. La distanza appare incolmabile, ma c’è una chiave che potrebbe sbloccare presto l’affare.

Stando a quanto racconta l’edizione odierna de Il Romanista (F. Pastore), Roma e Arsenal stanno pensando di inserire una contropartita tecnica nell’affare in modo da superare questo impasse: si tratta di Amadou Diawara.

Il centrocampista guineano era stato corteggiato pesantemente dal club inglese lo scorso anno, e la Roma ora è disposta a liberarsi di lui. Ecco allora che il cartellino di Diawara potrebbe finire sul tavolo della trattative e sbloccare l’affare Xhaka.