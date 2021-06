“ON AIR!” – CORSI: “Kostic è scarso, il giocatore da prendere è Renato Sanches”, BERSANI: “Abbiamo bisogno di essere sorpresi”, PIACENTINI: “Pinto non dorme la notte pensando agli esuberi”, PRUZZO: “Rui Patricio è il portiere che serve”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Kostic sembra essere il nome nuovo per il mercato della Roma. Ha quasi 29 anni…è una tragedia. L’unica notizia brutta è quella di questo sconosciuto dell’Eintracht, che è una pippa. La cosa più grave è che non possono comprare perchè prima devi vendere i vari Kluivert, Nzonzi, Olsen, Perez… A leggerla così è una tragedia. Ma noi siamo sempre più convinti che non saranno questi i giocatori che la Roma comprerà, almeno così dicono e io mi fido. A me piace Renato Sanches, non è male. Nel calcio di 20 anni fa non sarebbe stato un fenomeno, ma nel calcio di adesso sarebbe un crack…Con lui il centrocampo della Roma farebbe un passo da gigante…”

Paolo Cosenza (Centro Suono Sport): “Io non penso che la Roma non abbia i soldi per comprare certi giocatori, semplicemente vuole pagarli il giusto prezzo. Questa è la mia impressione… La Roma non vuole pagare i procuratori? Io credo non vogliano esagerare con le commissioni. Ma già che prendi Mourinho, un trattato di non belligeranza con uno dei procuratori più importanti d’Europa l’hai fatto, altrimenti se non parli con Mendes, tu Mourinho non lo porti qui a Roma…”

Augusto Ciardi (Tele Radio Stereo): “Perchè Pastore dovrebbe rinunciare a 4,5 milioni di euro per due anni che prende nella Roma fino al 2023, per andare a a guadagnarne un paio in Argentina? … La differenza tra Olsen e Rui Patricio è che se tornasse a giocare lo svedese alla Roma, al primo errore lo avresti già perso…”

Jacopo Palizzi (Tele Radio Stereo): “La cessione di Nzonzi a titolo gratuito? Se così fosse, la Roma farebbe circa sette milioni di minusvalenza. Sta facendo molto bene Rui Patricio ieri, ha fatto una grande doppia parata. E’ molto bravo tra i pali. E’ un portiere solido, che sa fare bene un po’ tutto. Olsen? Dalla parte di Rui Patricio c’è la continuità di rendimento a certi livelli. Ha giocato per anni titolare in Premier…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Io non vedo l’ora che arrivi il primo luglio. Siamo quasi arrivati. Dopo l’entusiasmo dell’arrivo di Mourinho, c’è stata una fase di stanca. Ieri abbiamo scoperto che Rui Patricio sa parare. Ora non dico che sarà un fenomeno, ma uno che fa il titolare nel Portogallo non può essere il più scarso di tutti. Il mercato della Roma? Penso che basterà poco per farlo riaccendere… Gli esuberi? Secondo me Tiago Pinto non ci dorme la notte. Si sognerà Nzonzi, Bianda, Olsen, Kluivert…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “La Roma dovrà tagliare gli stipendi non solo per liberarsi di ingaggi ingombranti, ma anche per dare stipendi congrui ai 3 o 4 acquisti che verranno. Dopo di che però, i giocatori che acquisterò non devo solo pagarli, ma anche acquistarli. Quindi per comprare certi calciatori ti serve un budget. Quindi mi chiedo: quanto servirà tirare fuori dalla cessione dei calciatori da mettere nel budget per acquistare i giocatori che ti servono? E’ chiaro che la Roma dovrà aggiungere, e anche un bel po’. E allora non mi basterà vendere i Florenzi, ma anche i Pellegrini, i Veretout, i Mancini…”

Dario Bersani (Rete Sport): “Se il prezzo di Belotti è davvero 35 milioni, allora te lo tieni lì. Ma come può costare 35 milioni Belotti con un anno di contratto? Allora ne spendo 50 per Vlahiovic… Mercato? Aspettiamo, qualcosa succederà. Questione di giorni, poi speriamo di vedere qualche novità, e non solo facce vecchie durante il ritiro. Abbiamo bisogno di essere sorpresi, come è successo quasi due mesi fa. Speriamo che sia possibile…”

Francesco Di Giovambattista (Radio Radio): “Non è che servisse la partita di ieri per capire quanto sia buono Rui Patricio. Però ieri ha fatto vedere che a 33 anni è ancora un portiere veloce, agile, sicuro…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Rui Patricio corrisponde all’identikit tracciato da Mourinho per il portiere. E’ un portiere sicuro, non è un fenomeno, ma ce ne sono due in Europa. Con un portiere come Rui Patricio saresti tranquillo, ha esperienza, conosce Mourinho, e poi è forte… Olsen? Preferisco il portoghese, ma visto che lo svedese sta facendo un ottimo europeo, sarà più facile venderlo…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Rui Patricio? Io dico che, visto l’Europeo, la Roma potrebbe tenersi Olsen… Se la Roma lo vuole, Rui Patricio lo prende. Ha il giocatore in mano. Mendes è pronto a portarlo alla Roma. Ma i giallorossi si sono presi una pausa di riflessione, perchè spendere quasi 10 milioni per un portiere di 33 anni non è poco. Ma io penso che alla fine la Roma prenderà lui. A conferma che il mercato della Roma sarà attento, non è che siccome arriva Mourinho prendono Cristiano Ronaldo… A parte il PSG, questo mercato sarà complicato per tutti…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Se mi dite quale portiere prenderei tra quello della Francia e quello del Portogallo, io per la Roma prenderei quello del Portogallo…”

Redazione Giallorossi.net