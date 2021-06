Rui Patricio, riscatto col Portogallo: doppio miracolo salva risultato (VIDEO)

AS ROMA NEWS – Dopo un avvio di Europeo non troppo esaltante, il portiere portoghese Rui Patricio si è finalmente riscattato con una partita di livello contro la Francia.

L’estremo difensore del Wolverhampton, che sembra essere molto vicino alla Roma, ha fatto parlare di sé per due parate consecutive salva risultato nel match di ieri sera contro i transalpini.

Rui Patricio ha prima respinto, con l’aiuto del palo, una sassata di Pogba dalla lunga distanza, poi si è superato sulla successiva conclusione ravvicinata di Griezmann, salvano il risultato. Qui sotto il video del doppio salvataggio.

Josè Mourinho ha chiesto proprio il 33enne portiere portoghese come rinforzo per la porta: la Roma e il Wolverhampton stanno trattando, e la fumata bianca sembra essere vicina per una cifra di poco inferiore ai 10 milioni di euro.

Redazione Giallorossi.net