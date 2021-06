Roma, occasione di mercato: scambio Under-Kostic con l’Eintracht. Offerto Kalajdzic

AS ROMA NEWS CALCIOMERCATO – Se le priorità del mercato sono e restano un portiere (Rui Patricio) e un centrocampista (Granit Xhaka, ieri preso d’assalto dai tifosi a Roma), nelle ultime ore è spuntata un’occasione di mercato sulla quale Tiago Pinto sta seriamente ragionando.

Si tratta del centrocampista serbo Filip Kostic, 28 anni, che Il Messaggero (S. Carina) oggi ribattezza “Mister assist” per via dei 17 ultimi passaggi realizzati quest’anno in campionato. La richiesta iniziale dell’Eintracht è stata di 25 milioni, rispedita al mittente.

C’è però la possibilità d’intavolare una trattativa con la formula più in voga nel calcio italiano, e cioè un prestito con obbligo di riscatto. La Roma inoltre può calare il jolly Cengiz Under, che era stato richiesto proprio dal club tedesco. La difficoltà è nel trovare il giusto equilibrio nelle valutazioni dei due calciatori, anche considerando la differente anagrafe.

E a Milano nel weekend non è escluso un nuovo incontro con Ramadani, agente del serbo, con il quale è in ballo anche un discorso per lo svincolato Maksimovic. Ma i nomi sul tavolo di Tiago Pinto non finiscono qui: nei giorni scorsi un intermediario ha offerto a Roma e Milan il centravanti austriaco Saša Kalajdzic, attaccante dello Stoccarda e della nazionale austriaca prossima avversaria dell’Italia agli Europei.

La Roma valuterà il giocatore e l’eventuale affare. Kalajdzic è un centravanti alto due metri, che fa del gioco aereo il suo punto di forza.