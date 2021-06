Righetti: “Ora sto bene, ma ho incontrato la morte. La prima cosa che ho visto al risveglio? Mourinho…”

AS ROMA NOTIZIE – Ubaldo Righetti torna a parlare, e lo fa in un’intervista esclusiva a Il Romanista, nella quale ha raccontato il suo problema al cuore, il malore improvviso e la convalescenza in ospedale. Ecco un estratto della sua intervista:

Come stai?

“Ora posso dirlo, sto bene. Ma ho incontrato la morte. Ci siamo guardati e non ci siamo piaciuti. Sarà per un’altra volta, ma non ora. E ora sto bene, anzi, ne approfitto”.

Sul suo malore.

“Stavo giocando a tennis, ho avvertito una pressione al petto. La notte in ospedale ho avuto 18 arresti cardiaci”.

La partita in cui si è sentito male Eriksen l’hai vista?

“Sì, in diretta, mi ha fatto effetto anche se ovviamente è stata una cosa diversa per lui”.

La prima immagine che ricordi al risveglio?

“È legata a Mourinho”.

E cosa c’entra Mourinho?

“Io sono stato male il 3 maggio. Il 4, al mio risveglio, c’era uno dei fantastici infermieri del Sant’Andrea che ha preso a girarmi intorno. Ovviamente romanista. Mi diceva: “Ubà, sicuro che stai bene?” E io: “Certo, non mi vedi?”. E lui scherzando: “Ti devo far vedere una cosa, ma non so se reggi”. E io: “Il peggio è passato, dimmelo”. Allora mi ha mostrato il cellulare: “Guarda chi abbiamo preso”. Sul cellulare c’era il comunicato della Roma con l’annuncio di Mourinho. Non ci volevo credere. Pensavo scherzasse, è stato un bel risveglio”.

Cosa ne pensi di lui?

“Grandissimo colpo. Sotto tutti i punti di vista. Mediaticamente è il numero uno staccato. È troppo intelligente, io ormai mi occupo di comunicazione, uno come lui non esiste.”

Fonte: Il Romanista