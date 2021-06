MOURINHO: “Devo dimostrare ai giocatori che persona sono e farli credere in me nel più breve tempo possibile” (VIDEO)

AS ROMA NEWS – “Devo dimostrare ai miei giocatori che tipo di persona sono e che tipo di allenatore sono, e devo farli credere in me nel più breve tempo possibile”.

Parola di Josè Mourinho. Le parole, i gesti e la filosofia dell’allenatore portoghese vengono tratteggiate in un video girato per la serie All or nothing di Amazon.

“C’è gente che vuole solo feedback positivi, i miei invece sono feedback genuini, senza filtri”, racconta lo Special One a proposito del rapporto con i propri calciatori. “Da me sanno che nel bene e nel male, io sono sincero con loro“.

GUARDA IL VIDEO DI MOURINHO