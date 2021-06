Costanzo: “Presto incontrerò i responsabili delle radio romane che si occupano di calcio”

AS ROMA NOTIZIE – “A breve conoscerò molti responsabili di radio romane che si occupano di calcio“. Lo scrive Maurizio Costanzo oggi in un pezzo sul Corriere dello Sport.

Il giornalista e nuovo responsabile della comunicazione del club giallorosso rivela: “Sono, già l’ho detto e lo ripeto, il primo interlocutore della tifoseria. Ma non basta: il mio desiderio è quello di conoscere i tifosi, capire quel che pensano, quel che desiderano, quel che vogliono”.

Poi sul nuovo allenatore della Roma: “Diciamo la verità: si parla molto di più di Mourinho che della squadra in via di definizione. Come è? Come non è? Dove andrà ad abitare? Che carattere ha? Un continuo. E’ un grande personaggio, evidentemente chi segue la Roma se ne è già accorto e ne avrà riprova”.

