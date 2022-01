Calciomercato Roma: il Newcastle offre 12 milioni per Smalling, no di Tiago Pinto

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Il Newcastle tenta la Roma e Smalling. Stando a quanto riferisce l’edizione odierna de Il Romanista (P. Torri), il club inglese ha offerto ai giallorossi una sostanziosa offerta per avere subito il difensore centrale.

I Magpies hanno messo sul piatto la cifra non indifferente di 10 milioni di sterline, circa 12 milioni di euro, per avere subito Smalling tra le proprie fila, fin da questo gennaio. Una cifra trattabile, che sarebbe potuta essere anche ritoccata verso l’alto.

Al giocatore invece era stato proposto un contratto fino al trenta giugno del 2024, ovvero un anno in più (possibili due) rispetto a quello che ha in corso con la Roma.

La risposta di Tiago Pinto però è stata negativa: Smalling non si tocca. Il centrale inglese non è sul mercato, perchè considerato un pilastro della difesa da Josè Mourinho.

La Roma, tra l’altro, avrebbe dovuto nel caso tornare di corsa sul mercato per trovare un difensore forte e di prospettiva con cui sostituire Smalling, compito molto difficile a gennaio. Per questo l’affare non è stato nemmeno considerato dalle parti di Trigoria.

Fonte: Il Romanista