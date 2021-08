Calciomercato Roma, il Newcastle punta Carles Perez e Mou apre alla cessione

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Lo spagnolo Carles Perez potrebbe salutare la Roma per iniziare una nuova avventura in Premier League.

Stando a quanto racconta in questi minuti il portale Calciomercato.com, l’attaccante ex Barcellona è corteggiato dal Newcastle, alla ricerca di un esterno offensivo da schierare sulla destra.

Il club inglese ha già bussato alla porta della Roma per capire se c’è la possibilità di intavolare una trattativa sulla base di un prestito con diritto di riscatto a cifre contenute.

Con Mourinho il giocatore non sembra destinato a trovare molto spazio, e per questo Carles Perez non è considerato incedibile. Pista dunque da tenere d’occhio.