Abraham-Roma, spunta un diritto di riacquisto da parte del Chelsea

AS ROMA NEWS – Nella trattativa tra Roma e Chelsea per la cessione di Tammy Abraham in giallorosso spunta un diritto di recompra, o riacquisto se preferite, a favore dei Blues.

Lo sostiene il portale Goal.com. I Blues, dopo aver venduto Romelu Lukaku e essere stati costretti a riacquistarlo a cifre astronomiche anni dopo, ora non vogliono ripetere lo stesso errore con Abraham.

Per questo motivo, nell’accordo raggiunto con la Roma sulla base di circa 45 milioni di euro, il Chelsea avrebbe preteso di inserire la possibilità di riacquistare l’attaccante a cifre “molto elevate” nel caso in cui il giocatore esplodesse in giallorosso.

Il sito Goal.com però non specifica la cifra esatta della recompra da parte degli inglesi. Resta da capire se l’affare andrà davvero in porto (Tiago Pinto è volato in queste ore a Londra per provare a chiudere), e soprattutto se questa indiscrezione sarà confermata.

Redazione Giallorossi.net