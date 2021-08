Tiago Pinto in partenza per Londra: il gm proverà a chiudere per Abraham (VIDEO)

AS ROMA NEWS – Ci siamo. E’ il momento della verità per Tammy Abraham. In questi minuti il general manager dell’area sportiva della Roma, Tiago Pinto, è in viaggio per Londra.

Il dirigente giallorosso incontrerà sia il Chelsea che il calciatore inglese e proverà a concludere l’accordo per il centravanti. L’intesa con il club è stata trovata sulla base di un trasferimento a titolo definitivo per quasi 45 milioni complessivi.

Ora però c’è anche e soprattutto da convincere l’attaccante. Abraham è infatti diviso a metà tra accettare subito il pressing della Roma e aspettare la proposta dell’Arsenal. Per questo Pinto sta volando a Londra: vuole cercare di strappare il sì del ragazzo e bruciare la concorrenza dei Gunners. Questo il video che testimonia la partenza del gm portoghese per Londra.



Mourinho, perso Dzeko (in questi minuti è già a Milano, svolgerà nel pomeriggio le visite mediche), spera di avere al più presto Tammy Abraham. Seguiranno aggiornamenti sulla trattativa, ormai bollente.

