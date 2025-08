Calciomercato Roma, il Villarreal punta Dovbyk ma l’offerta è bassa

Le parole di ieri di Gian Piero Gasperini hanno scosso l’ambiente Roma per quello che riguarda la fascia da capitano (“La avrà chi ha più presenze”), ma hanno anche certificato le voci che negli ultimi giorni si erano fatte sempre più insistenti: Artem Dovbyk è sul mercato.

L’ucraino è in uscita e come riporta il quotidiano spagnolo AS, su di lui c’è già il Villarreal che ha chiesto le prime informazioni ai giallorossi. La valutazione della Roma è di almeno 30 milioni (per evitare minusvalenze) e il club spagnolo vorrebbe chiudere l’operazione in prestito, magari con un diritto di riscatto non troppo elevato.

Al momento non sono disposti ad offrire più di 20 milioni di euro, cifra ritenuta troppo bassa dalla Roma che in caso di cessione dovrà trovare un sostituto all’altezza.

Fonte:As