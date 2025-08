Calciomercato Roma, su Nene Dorgeles aumenta la concorrenza. Il Salisburgo chiede 25 milioni

Tra i nomi usciti negli ultimi giorni per rinforzare il reparto offensivo della Roma c’è anche quello di Nene Dorgeles.

Il club giallorosso però deve fare attenzione alla concorrenza, perché non è l’unica squadra interessata al classe 2002 del Red Bull Salisburgo.

Secondo quanto riporta il portale inglese Tematalk infatti, sono numerosi i club che guardano con attenzione al maliano: in Premier League piace a Newcastle e Crystal Palace, mentre in Francia si sarebbe mosso il neopromosso Paris FC; infine in Serie A anche l’Atalanta e la Fiorentina hanno messo il giocatore nella loro lista. Il Red Bull Salisburgo chiede 25 milioni di euro per cedere Nene Dorgeles.

Fonte: TeamTalk