Calciomercato Roma, in chiusura l’accordo per il rinnovo di Svilar: contratto fino al 2030

Dopo settimane di contatti e trattative, la lunga trattativa tra Mile Svilar e la Roma sembra vicina al lieto fine. Come riferisce il giornalista Rudy Galletti su X, il club giallorosso e l’entourage del portiere serbo sono a un passo dall’accordo per il prolungamento del contratto fino al 2030. Un segnale forte da parte della società, intenzionata a blindare uno dei protagonisti più brillanti di questa stagione.

Resta ancora da definire un aspetto chiave dell’intesa: la clausola rescissoria. L’agente di Svilar spinge per l’inserimento di una cifra attorno ai 40 milioni di euro, mentre la Roma vorrebbe valutare con attenzione l’impatto di una clausola di questo tipo, anche in ottica mercato.

Nonostante l’interesse manifestato da diversi top club europei — tra cui Milan e Bayern Monaco — al momento non ci sono segnali concreti di una sua partenza. Anzi, tutto fa pensare che il futuro di Svilar sia ancora colorato di giallorosso: “Non ci sono possibilità che lasci il club in estate“, assicura Galletti su X.

