Assogna (Sky Sport): “Gasperini è ancora la prima scelta di Ranieri. Grosso nome a sorpresa? Fatico a pensarlo”

Paolo Assogna, giornalista di Sky Sport, è intervenuto oggi a Radio Manà Manà Sport per parlare della situazione legata al mondo Roma, con una particolare attenzione sulle ultime notizie relative alla scelta del prossimo allenatore.

“Su Allegri conoscete la mia linea da sempre. Per quanto riguarda Pioli, la situazione è stata chiarita da Gianluca Di Marzio. Fabregas prolunga con il Como, perciò cominciamo anche ad andare per esclusione. Ho tanta gente che mi dice che già sanno tutto, che ci sarà il grande colpo, ma io ho dei dubbi su questa chiarezza. Secondo me non hanno scelto, e a questo punto fatico a pensare che ci sia qualche grosso nome“.

Sul fatto che possa esserci qualche no davanti alla proposta della Roma: “Mi hanno detto che Fabregas ha ascoltato con attenzione, ma non prendeva una decisione. A noi risulta che avesse altri progetti e la Roma lo abbia percepito. Gasperini era una prima scelta di Ranieri, ancora ce l’ha in testa…So che non è apprezzato dalla piazza, ma io gli darei le chiavi di Trigoria. Dalle mie informazioni era e ancora è la prima scelta di Ranieri“.

Sulle doti di Gasperini: “Ho fatto un viaggio in treno con un tesserato dell’Atalanta, che mi ha raccontato come lavora Gasperini, che non esce dal campo fino a quando non raggiunge nell’obiettivo di entrare nella testa e nelle gambe del giocatore per renderlo migliore. Questo dovrebbe considerare il tifoso, non la simpatia o l’antipatia“.

Fonte: Radio Manà Manà Sport