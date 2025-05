FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma e che magari non trova spazio nel resto del sito: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo mercoledì 14 maggio 2025. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 8:00 – Percassi: “Giusto l’intervento del VAR”

Ieri sera, a margine del Gala dinner di Coppa Italia a Roma, ha parlato Luca Percassi, ad dell’Atalanta. Il dirigente ha parlato del futuro: “Con Gasperini ci incontreremo come tutti gli anni e ci confronteremo sul futuro dell’Atalanta”. Sul tanto chiacchierato episodio del VAR nel match contro la Roma: “Secondo noi è stato corretto l’intervento del VAR, c’era stato un evidente errore. É il modo migliore per aiutare un arbitro, le immagini sono chiare, è stato utilizzato in maniera appropriata”.

Ore 7:30 – Le Fee e il Sunderland in finale playoff

Nella notte, con il pareggio per 1-1 arrivato ai supplementari, il Sunderland di Le Fee vola alla finale dei playoff di Championship. Il Coventry aveva trovato il gol del vantaggio al 76′ con Mason-Clark, pareggiando il 2-1 dell’andata dei biancorossi. Ai supplementari è decisivo il gol di Ballard al 122′, a pochi secondi dai calci di rigore. Le Fee ha giocato tutta la partita, realizzando l’assist decisivo da calcio d’angolo.

IN AGGIORNAMENTO…