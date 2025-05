Coppa Italia, trionfa il Bologna: all’Olimpico battuto il Milan 1 a 0

E’ il Bologna di Italiano a fare festa questa sera allo Stadio Olimpico: la squadra emiliana vince la Coppa Italia battendo in finale il Milan per 1 a 0.

Avvio di partita scoppiettante, poi la gara si fa più tesa e meno emozionante. Nella ripresa però arriva la rete di Ndoye a rompere gli equilibri. Il Milan tenta una reazione, ma la compattezza e la determinazione del Bologna impedisce ai rossoneri di creare pericoli dalle parti di Skorupski.

Finisce 1 a 0 per gli emiliani ed esplode la festa rossoblù. Doccia gelata per il Milan, che ora deve assolutamente provare a vincere domenica contro la Roma se vuole sperare ancora di strappare un pass per l’Europa.

Giallorossi.net – T. De Cortis