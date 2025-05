Olimpico sold out per l’ultima di Ranieri: festa, coreografie e lacrime

Tutto l’Olimpico pronto a celebrare Claudio Ranieri. Domenica contro il Milan sarà una notte speciale: l’ultima panchina casalinga della carriera del tecnico romano verrà omaggiata con magliette celebrative, cori, striscioni e una coreografia della Curva Sud che si preannuncia da brividi.

Un tributo all’altezza della leggenda che, proprio contro i rossoneri, taglierà il traguardo delle 500 panchine in Serie A. Un numero che lo proietta nella top 11 di sempre, alle spalle di mostri sacri come Trapattoni, Liedholm, Spalletti e il suo maestro Carlo Mazzone.

Ma se si sommano anche le esperienze all’estero – tra Inghilterra, Francia e Spagna – il curriculum di Sir Claudio diventa semplicemente monumentale: 962 panchine nei campionati professionistici, 1000 e oltre considerando coppe e nazionale. Numeri da hall of fame assoluta, per un allenatore che ha lasciato il segno ovunque, dal Leicester campione d’Inghilterra fino all’ultima sfida romana, accettata per amore e per missione.

Ranieri entrerà ora in una nuova fase della sua avventura nel calcio: quella da dirigente. Un passaggio che gli permetterà di eguagliare due simboli eterni come Bruno Conti e Fulvio Bernardini, unici a ricoprire il triplice ruolo di giocatore, allenatore e dirigente nella Roma.

Quella di domenica sarà una notte densa di emozioni, tra addii, applausi e – inevitabilmente – qualche lacrima. Perché quando saluta uno come Ranieri, non se ne va solo un allenatore, ma un pezzo di cuore giallorosso.

Fonti: Il Messaggero / Corriere dello Sport/ Il Romanista / Leggo