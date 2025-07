Calciomercato Roma: in chiusura l’acquisto di Antonio Arena, baby bomber del Pescara

La Roma è pronta ad assicurarsi uno dei talenti più precoci e promettenti del calcio italiano. Il club giallorosso, infatti, è in chiusura per Antonio Arena, classe 2009 in forza al Pescara, autentico baby che ha già riscritto i record della Serie C.

Il giovane attaccante è diventato il più giovane calciatore di sempre a debuttare nel girone B della Serie C, con appena 16 anni e 25 giorni. Ma non si è limitato a un’apparizione simbolica: appena 8 minuti dopo il suo ingresso in campo contro la Lucchese, Arena ha firmato la rete del 4-1, diventando così il primo classe 2009 in assoluto a segnare tra i professionisti.

Un colpo in prospettiva per la Roma, che dimostra ancora una volta di voler investire con decisione sui giovani di talento, puntando a costruire un vivaio sempre più competitivo e ricco di profili futuribili.

Fonte: Gianlucadimarzio.com