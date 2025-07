“ON AIR!” – ROSSI: “Scampato il pericolo plusvalenze, ora si apre una nuova fase”, FERRAZZA: “Gasp farà pressioni enormi sul mercato in entrata”, CORSI: “Ci aggrappiamo alla speranza che faccia miracoli”

Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “C’è un aspetto che mi fa stare tranquillo: è stata la Roma a rinunciare alla cessione di Romano e Terlizzi. La Roma ha portato avanti le due operazioni, Abraham da una parte, Romano-Terlizzi dall’altra, e quando ha visto che quella per l’attaccante inglese era andata in porto non le serviva più l’altra. Questo mi sembra certificare che nella testa della Roma la plusvalenza di Abraham bastava per andare a dama con le plusvalenze, e che si è messo in preventivo il pagamento di una multa. Io mi sento di archiviare questa storia del 30 giugno con un senso di scampato pericolo. E ora si apre una nuova fase…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Missione plusvalenze fallita? No, penso sia stato messo in preventivo il pagamento di una multa così come è stato negli ultimi anni. I conti li farà la Uefa, che sono diversi dalle cifre del bilancio perchè la Uefa fa degli “sconti” sulle spese virtuose come la squadra giovanile, quella femminile, e le infrastrutture. Paradossalmente se è stato fatto un lavoro di infrastrutture per il settore giovanile, quello viene scorporato dal bilancio. Se anche dovesse esserci una limitazione della rosa, non sarebbe neanche la prima volta che succede, è già capitato…. Comunque Abraham ceduto a quelle cifre è comunque un affare…”

Checco Oddo Casano (Rete Sport): “Plusvalenze entro il 30 giugno? Se non fossero riusciti a vendere Abraham sarebbe stato un fallimento totale. Non so quanto questi 5 milioni di plusvalenza possano realmente spostare. Poi è anche un discorso di rapporti che hai e che dialoghi hai aperto con la Uefa, perchè la Roma potrebbe dire: “Ok, non sono riuscita a fare tutte le plusvalenze, ma con la cessione di Abraham mi sono tolto un costo importante“. A me preoccupa capire chi lo fa quel dialogo nella Roma, voglio augurarmi che sia direttamente Dan Friedkin…”

Francesca Ferrazza (Tele Radio Stereo): “In questo assopimento generale che ci fa andare bene tutto, Gasperini ci rimette sull’attenti, perchè lui è uno che si fa sentire, eccome…Da oggi sta lì a pressare per il mercato, è uno a cui non va bene tutto. Gli sono state fatte delle promesse, e starà facendo un’enorme pressione affinché gli portino i calciatori che vuole…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Se mi dicevano che la Roma, senza Gasperini in panchina ma con un allenatore normale, prendeva O’Riley, Wesley e Mikautadze, e gli altri rimanevano, mi prendeva un colpo…A meno che O’Riley diventa McTominay, e allora è un altro paio di maniche. Tutto ormai è fondato sulla chiesa gasperiniana: ci pensa lui. E noi siamo qui nella speranza che faccia miracoli…”

Alessio Nardo (Tele Radio Stereo): “E’ veramente strano che la Roma non sia riuscita a vendere dei giocatori che possono non fare più parte del progetto di Gasperini, come Celik o Shomurodov. Ma quanto pensi di farci con giocatori come questi? Sono due giocatori che a novembre valevano zero, ma che col lavoro di Ranieri si sono rivalutati. Mi aspettavo sinceramente la loro cessione prima del 30 giugno. Se Massara avesse avuto a disposizione un mese e mezzo e non una decina di giorni, secondo me ci sarebbe riuscito…”

Daniele Lo Monaco (Radio Romanista): “Secondo me Juric terrà l’Atalanta su buoni livelli, magari non ai livelli ottenuti da Gasperini, ma non penso che ci sarà un crollo dell’Atalanta…Juric è stato coraggioso ad accettare quella panchina, soprattutto se vuoi restare sullo stesso solco. Ad accettare la Roma invece è stato inutilmente ambizioso. Ma un po’ se lo era meritato, aveva fatto bene nelle sue squadre. La Roma lo prese perchè voleva seguire il calcio di Gasperini, e siccome Gasperini in quel momento non era disponibile, presero quello che, ignorantemente secondo me, credevano fosse il suo surrogato…”

Matteo De Santis (Radio Manà Manà Sport): “Stiamo aspettando che arrivi questa notifica di Paredes…il 30 giugno è passato e al momento non è arrivato nulla. E la clausola scadeva il 30 giugno. Fosse per me io gli direi: “Caro Leo, hai portato i 3,5 milioni? No. E allora adesso resti qua, oppure ci porti un’offerta dai 5 milioni in su…”. Poi bisogna vedere come si pone il giocatore e come si pone l’allenatore. Io penso che il Boca avrebbe dovuto aver già battuto un colpo…”

Redazione Giallorossi.net