Calciomercato Roma, interesse dei giallorossi per Gnonto. Marcos Leonardo si allontana: c’è il Newcastle

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Potrebbe lasciare il Leeds a gennaio Wilfried Gnonto, già in estate vicino all’Everton ma poi rimasto in Championship. Come scrive il portale inglese teamtalk, i Toffes potrebbero rifarsi sotto, ma sul giocatore c’è anche l’interesse di Lazio e Roma.

Difficile però un suo ritorno in Italia già a gennaio: il Leeds chiede 25 milioni di sterline, e in casa giallorossa al momento sembrano esserci altre priorità per quanto rigaurda l’attaccante.

Per un attaccante che piace ce n’è uno che si allontana: su Marcos Leonardo ora c’è il forte interesse del Newcastle, consapevole dell’intenzione del ragazzo di lasciare il club paulista a gennaio. Con i Magpies c’è stata solo una conversazione, nessuna proposta ufficiale fin qui, ma il club inglese è in corsa per il giovane centravanti brasiliano.

Fonti: teamtalk.com