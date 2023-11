ULTIME DA TRIGORIA – Dybala e Renato Sanches ancora in gruppo, Spinazzola salta il Lecce

AS ROMA NEWS – Seconda giornata di allenamenti di questa settimana per la Roma in vista della sfida di domenica pomeriggio ore 18 contro il Lecce.

Regolarmente in gruppo sia Paulo Dybala che Renato Sanches: entrambi dunque puntano a essere in campo contro i salentini, anche se resta da capire come Mourinho e lo staff medico intenderanno gestire i due calciatori, specialmente il centrocampista portoghese.

Ancora out Spinazzola, che difficilmente sarà a disposizione dell’allenatore per la partita di domenica: l’infortunio muscolare non è particolarmente serio, ma dovrebbe essere sufficiente a tenerlo fuori per il Lecce.

Assente anche Lorenzo Pellegrini, che spera di recuperare in tempo per il derby, così come Chris Smalling, che ieri era a Londra per un consulto medico: la data del suo rientro continua a slittare.

Giallorossi.net – A. Fiorini