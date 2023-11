La Gazzetta scarica Pinto: “Scelte deludenti. Dybala e Lukaku a Roma per Mourinho”

NOTIZIE AS ROMA – La Gazzetta dello Sport, giornale che nei mesi scorsi ha sempre sostenuto le tesi di Tiago Pinto e criticato aspramente quelle di Mourinho, nelle ultime settimane sembra aver cambiato linea.

Oggi il quotidiano in rosa scarica il general manager, bollando il suo lavoro sul mercato come “deludente” in questi tre anni. Su tutti quello appena concluso: “Quali degli arrivi sarebbero stati titolari un anno fa nella Roma? Il malandato Sanches può insidiare Cristante? Kristensen è più forte di Karsdorp?

Ndicka meglio di Ibanez? Paredes più efficace di Matic? Aouar più utile di Pellegrini? E Azmoun supera Belotti? Per ora la risposta la dà la classifica: 8 punti in meno e, col derby alle porte, la Lazio davanti, nonostante abbia ricavi e stipendi più bassi”, scrive il giornale. Vengono poi ricordati gli affari, giudicati “fallimentari”, di Vina e Shomurodov.

L’attenuante, non da poco, è il budget a dir poco limitato (l’unico acquisto è stato Paredes) a disposizione del gm, ma la Roma ha comunque alzato il monte ingaggi per andare incontro al diktat dei Friedkin: quest’anno la squadra deve raggiungere la Champions. Obiettivo al momento lontano.

“Non dubitiamo che Pinto stia a cuore ai vertici, ma a Trigoria si dice che, se Dybala e Lukaku hanno scelto la Roma, è anche per l’appeal che ha l’essere allenati da Mourinho. Meriti e demeriti del portoghese sono senz’altro Special, ma qualora un giorno ascrivesse a sé gli onori di avere la Joya e Big Rom – e a Pinto gli oneri di aver preso tutti gli altri – sarà difficile che i romanisti possano dargli torto“, conclude il giornale.

Fonte: Gazzetta dello Sport