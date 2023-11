Riecco Dybala-Lukaku per il Lecce. Prudenza sul fronte Sanches

NOTIZIE ROMA CALCIO – L’avvicinamento al match di domenica prossima contro il Lecce (Stadio Olimpico, ore 18) procede con un paio di buone notizie per Mourinho: sia Paulo Dybala che Renato Sanches sono tornati ad allenarsi in gruppo.

Il primo è da considerarsi recuperato a tutti gli effetti, e punta a giocare uno spezzone di gara contro i salentini per prepararsi al meglio al derby della domenica successiva. Più cautela sul secondo: Renato Sanches sta seguendo un piano di rientro decisamente prudente, e difficilmente scenderà in campo contro il Lecce.

Il programma è fargli giocare qualche minuto giovedì prossimo contro lo Slavia Praga in Europa League, vedere come reagisce il suo fisico nella speranza di poterlo schierare nell’attesissimo match contro la Lazio del 12 novembre.

Out di sicuro Spinazzola: per il terzino confermato il semplice affaticamento muscolare che però non riesce a superare. Visto lo storico del calciatore, la Roma ha scelto di andarci cauti: Leo salterà il Lecce, e forse anche lo Slavia, con l’obiettivo di rientrare per il derby. Lo stesso percorso che proverà a fare Pellegrini.

Contro i giallorossi salentini, Mourinho confermerà Llorente al centro della difesa, mentre a sinistra avrà una nuova chance Zalewski. A centrocampo spera Aouar, mentre in attacco riecco la coppia dei sogni formata da Dybala e Lukaku.

