Calciomercato Roma, Justin Kluivert va al Bournemouth: le cifre definitive e le modalità dell’affare

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Tutto fatto: Justin Kluivert diventerà molto presto un nuovo giocatore del Bournemouth e proseguirà in Premier League la sua carriera.

La Roma ha finalmente raggiunto un accordo totale con gli inglesi per la cessione a titolo definitivo dell’olandese: il club giallorosso, racconta Fabrizio Romano in questi minuti, incasserà 9,5 milioni di sterline più 850mila di bonus, per una cifra che supera di poco i 12 milioni di euro complessivi

L’attaccante 24enne firmerà un contratto con il Bournemouth di cinque anni, dunque fino al 2028. Tiago Pinto prosegue senza sosta il suo lavoro sulle cessioni: i prossimi a salutare dovrebbero essere i giovani Missori e Volpato, in direzione Sassuolo.

Bournemouth are set to sign Justin Kluivert, here we go soon! Deal agreed with AS Roma on £9.5m fee plus £850k add-ons and now also on the verge of being completed on personal terms. 🔴🍒 #ASRoma

Contract will be valid until June 2028. pic.twitter.com/OynQO0wtgB

