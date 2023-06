Wijnaldum: “Ho perso la gioia di giocare, ho bisogno di gente che creda in me. Mou? Con me è stato fantastico”

AS ROMA NOTIZIE – Gini Wijnaldum ha rilasciato un’intervista ai microfoni de L’Equipe. Di seguito le sue dichiarazioni del centrocampista olandese, che ha lasciato la Roma dopo una stagione poco fortunata nella Capitale.

Su Mourinho.

“La gente non lo conosce. Si dicono tante cose su di lui, ma è stato fantastico con me. Quando avevo bisogno di lui, potevo contare su di lui. Sono un calciatore migliore dopo che mi ha allenato”.

Sull’esperienza a Roma.

“È stata una stagione breve dopo l’infortunio alla tibia. È durata solo tre mesi e mezzo. Sono tornato a Roma solo a dicembre, dopo essere stato in Olanda per la riabilitazione. Il club mi ha aiutato molto in questo periodo e mi è piaciuto molto giocare lì”

Conosci il tuo futuro?

“Non ancora. Devo vedere il PSG. Ci sono molte cose da chiarire. Poi vedremo. Sui media si legge che ci sarà un nuovo allenatore, ma non sembra del tutto chiaro”.

Hai rimpianti per aver firmato con il PSG?

“No, non mi pento. Accetterò di tornare se me lo chiederanno”.

Se il club annuncia di volerti tenere, accetterai? “

“Sì, se lo dicono allora rimango. ”

Il PSG è rimasto in contatto con te durante la stagione a Roma?

“La scorsa estate il club mi ha messo da parte perché voleva che me ne andassi e io ho accettato. In quest’ultimo anno ho parlato più volte con Al Khelaifi e Luis Campos. Anche con molti medici del PSG che si sono preoccupati del mio recupero”.

Puoi tornare al tuo livello?

“Non posso dire di aver perso la fiducia, ma ho perso la gioia. Ho bisogno che la gente creda di nuovo nel mio gioco. Sono ancora lo stesso giocatore che ero al Liverpool”.

Sulla difficile stagione vissuta a Parigi.

“Sono arrivato in una nuova squadra, in una nuova città. La struttura del club era diversa da quella che ho vissuto al Liverpool. Tutto era nuovo per me e avevo bisogno di tempo per adattarmi. È stato molto difficile. Penso che un giocatore abbia bisogno di sentirsi amato in un club. Ha anche bisogno di gioia. Questo è ciò di cui ho bisogno”.

Fonte: L’Equipe