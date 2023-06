SOLBAKKEN: “Io atleta 24 ore al giorno, Haland un esempio. Senza infortuni posso giocare al top”

NOTIZIE AS ROMA – Ola Solbakken si racconta in un’intefvista a “Attenposten” nel corso della quale l’ex Bodo ha parlato del suo legame con l’amico e compagno di nazionale Haaland e per prima cosa ha raccontato cosa gli abbia detto la punta del City quando, al 58′, è stato sostituito contro Cipro.

Solbakken aveva segnato, si sentiva bene, voleva restare ancora in campo e quindi al momento del cambio stava uscendo con la faccia scura: “Ma Haaland mi ha detto che in fondo stavano per iniziare le mie vacanze e ha aggiunto che dovevo sorridere”. Detto, fatto.

Ola ha ascoltato i consigli dell’amico e compagno di nazionale e non è la prima volta: “Parliamo spesso e i suoi suggerimenti sono preziosi per me”. Anche perché, ed è un lato inedito del suo carattere, Solbakken è un perfezionista assoluto: “Ho sempre saputo che per emergere bisogna essere fisicamente a posto. Ci sono cose che non puoi controllare e altre invece dove dove puoi incidere.

In termini di cura del corpo sono abbastanza meticoloso. Non si tratta solo di un’ora e mezza sul campo di allenamento, sono diventato un atleta di 24 ore. Presto attenzione alla mia dieta, al sonno e a tutto ciò che ruota intorno all’allenamento, sono molto scrupoloso”.

Per andare lontano, vedere oltre ed essere costante è l’unica strada: che sia Roma o che sia Norvegia la ricetta di Solbakken è la stessa: “So che senza infortuni posso giocare a un livello alto. Devo essere attento e devo stare sempre bene”.

Fonti: Attenposten / Gazzetta dello Sport