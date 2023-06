Velocità e dribbling, spunta Savio per l’attacco giallorosso

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – Non solo Scamacca. La Roma sta cercando anche un altro tipo di profilo per il proprio reparto avanzato, un attaccante esterno che sappia saltare l’uomo.

Per questo gli scout giallorossi hanno segnalato a Tiago Pinto un giovane brasiliano di proprietà del Troyes, club di Ligue 1 francese, che risponde al nome di Savio Moreira de Oliveira, detto Savio o Savinho.

Il 19enne è un attaccante mancino che fa della tecnica e della rapidità il suo punto di forza. Cresciuto nell’Atletico Mineiro, è stato acquistato giovanissimo dal club francese, che lo ha pagato 6,5 milioni di euro.

Quest’anno è stato mandato a giocare in prestito al PSV dove però ha giocato pochi minuti (appena 96 in tutta la stagione) in prima squadra, riuscendo a collezionare comunque due assist.

Savio ha trovato più spazio nel PSV B, squadra che milita nella seconda divisione del campionato olandese, dove ha totalizzato due reti e due assist nelle nove partite disputate. Il giocatore ha comunque attirato su di sé l’interesse di diversi club, e anche la Roma è sul brasiliano.

Fonte: Corriere dello Sport / Gazzetta dello Sport