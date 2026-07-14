CALCIOMERCATO ROMA | Koné, c’è il contatto con il Manchester United

Il Mondiale sta mettendo Manu Koné sotto una luce ancora più forte, ma il suo futuro resta aperto. Il centrocampista della Roma, impegnato con la Francia nella semifinale contro la Spagna (ma Deschamps lo ha fatto partire dalla panchina), non ha ancora certezze sulla maglia che indosserà nella prossima stagione.

A Trigoria il suo nome continua a essere uno dei più delicati. Gian Piero Gasperini nei giorni scorsi ha lasciato qualche perplessità sulla permanenza del numero 17 nella Capitale, anche se l’allenatore non vorrebbe certo privarsi di uno dei profili più importanti della rosa. Intanto, riferisce Fabrizio Romano, l’entourage del giocatore si sta muovendo. Il procuratore di Koné si è recato in Inghilterra alla ricerca di possibili acquirenti e, secondo quanto rivelato da Fabrizio Romano, ci sarebbe stata una chiamata tra gli agenti del francese e il Manchester United.

Il club inglese, dopo aver ingaggiato Andrey Santos e Youri Tielemans, punta ad aggiungere un altro centrocampista con caratteristiche più fisiche e difensive. Koné rientra pienamente in questo identikit, come sta confermando anche con la Francia al Mondiale. Il centrocampista della Roma non è però l’unico nome nella lista dello United. La pista resta quindi da seguire, ma al momento si parla di contatti e valutazioni, non ancora di una vera trattativa.

Fonte: Fabrizio Romano