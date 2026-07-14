CALCIOMERCATO ROMA | Koné, c’è il contatto con il Manchester United

Il Mondiale sta mettendo Manu Koné sotto una luce ancora più forte, ma il suo futuro resta aperto. Il centrocampista della Roma, impegnato con la Francia nella semifinale contro la Spagna (ma Deschamps lo ha fatto partire dalla panchina), non ha ancora certezze sulla maglia che indosserà nella prossima stagione.
A Trigoria il suo nome continua a essere uno dei più delicati. Gian Piero Gasperini nei giorni scorsi ha lasciato qualche perplessità sulla permanenza del numero 17 nella Capitale, anche se l’allenatore non vorrebbe certo privarsi di uno dei profili più importanti della rosa. Intanto, riferisce Fabrizio Romano, l’entourage del giocatore si sta muovendo. Il procuratore di Koné si è recato in Inghilterra alla ricerca di possibili acquirenti e, secondo quanto rivelato da Fabrizio Romano, ci sarebbe stata una chiamata tra gli agenti del francese e il Manchester United.
LEGGI ANCHE – Roma, primo stop a Trigoria: Vaz si ferma, infortunio al collaterale
Il club inglese, dopo aver ingaggiato Andrey Santos e Youri Tielemans, punta ad aggiungere un altro centrocampista con caratteristiche più fisiche e difensive. Koné rientra pienamente in questo identikit, come sta confermando anche con la Francia al Mondiale. Il centrocampista della Roma non è però l’unico nome nella lista dello United. La pista resta quindi da seguire, ma al momento si parla di contatti e valutazioni, non ancora di una vera trattativa.
Fonte: Fabrizio Romano
Se neanche l’eventuale cessione di kone’ aprirà gli occhi ai tifosi sulle reali intenzioni dei Friedkin che non sono certo di fare una grande Roma altrimenti Kone’ te lo tieni non so cos’ altro debba accadere
100
a romano ultimamente ne stai a spara’ tante…un po’ di sole e mare fa’ bene a tutti…credimi!!
venderanno Kone’ e con i soldi della cessione faranno il mercato esattamente come faceva pallotta il punto è che pure se prendi Summerville e Moreira il centrocampo sarà indebolito e pure di brutto e le grandi squadre si fanno a centrocampo, poi il prossimo anno tocca a Svilar
Con 60 mln copri i buffi e fai il MERCATONE! Dispiace… è forte ma non segna… se segnava ce ne volevano 100 di mln…
Sinceramente vendere Kone quando per anni hai mantenuto giocatori come Pellegrini o Cristante e’ veramente difficile da accettare.
Sara’ molto difficile sostituirlo.. speriamo l’affare salti.
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.