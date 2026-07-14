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ULTIMA ORA | Infortunio per Vaz: lesione di primo grado al legamento collaterale mediale

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Il ritiro della Roma è appena iniziato, ma da Trigoria arriva già il primo problema fisico della nuova stagione. A fermarsi è Robinio Vaz, attaccante francese classe 2007, inserito nel gruppo a disposizione in questi primi giorni di lavoro.

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Il giovane giallorosso, riferisce il giornalista Filippo Biafora su X, ha accusato un problema al ginocchio, più precisamente al collaterale. Lo stop lo terrà fuori per qualche settimana, costringendolo a interrompere subito la preparazione appena cominciata. Per Vaz si tratta dunque di uno stop da gestire con cautela, in attesa di capire i tempi precisi di recupero.

AGGIORNAMENTO Robinio Vaz si è sottoposto agli esami dopo il problema accusato al ginocchio in questi primi giorni di ritiro: per l’attaccante francese classe 2007 è stata evidenziata una lesione di primo grado al legamento collaterale mediale del ginocchio destro. La prognosi verrà stimata in base all’evoluzione clinica.

Redazione Giallorossi.net

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16 Commenti

    • brutta notizia, sperando in qualcosa di non gravissimo, cmq salterebbe tutta la preparazione, senza considerare il fatto che anche eventuali prestiti diventerebbero molto difficoltosi, il ragazzo ha bisogno di fare esperienza ed è stato pagato una cifra importante, speriamo in un recupero il più veloce possibile.

    • Thuram rotto, sperano che possa riprendersi in un mese, yldiz rotto, forse si opera.. e dico loro perché di loro ho letto un articolo. però succedono solo a Roma…

  9. Deve essere mandato in prestito davvero, per recuperare e poter migliorare. Troppi i soldi spesi per lui. Ma ha qualità che deve solo esprimere.

  10. con tutto il rispetto per tutti. il collaterale te lo puoi stirare anche in spiaggia sotto l’ombrellone.
    indipendentemente da quello che fai…

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