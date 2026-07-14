ULTIMA ORA | Infortunio per Vaz: lesione di primo grado al legamento collaterale mediale

Il ritiro della Roma è appena iniziato, ma da Trigoria arriva già il primo problema fisico della nuova stagione. A fermarsi è Robinio Vaz, attaccante francese classe 2007, inserito nel gruppo a disposizione in questi primi giorni di lavoro.
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Il giovane giallorosso, riferisce il giornalista Filippo Biafora su X, ha accusato un problema al ginocchio, più precisamente al collaterale. Lo stop lo terrà fuori per qualche settimana, costringendolo a interrompere subito la preparazione appena cominciata. Per Vaz si tratta dunque di uno stop da gestire con cautela, in attesa di capire i tempi precisi di recupero.
AGGIORNAMENTO – Robinio Vaz si è sottoposto agli esami dopo il problema accusato al ginocchio in questi primi giorni di ritiro: per l’attaccante francese classe 2007 è stata evidenziata una lesione di primo grado al legamento collaterale mediale del ginocchio destro. La prognosi verrà stimata in base all’evoluzione clinica.
Redazione Giallorossi.net
iniziamo bene
Ripigliati che sei sul mercato.
brutta notizia, sperando in qualcosa di non gravissimo, cmq salterebbe tutta la preparazione, senza considerare il fatto che anche eventuali prestiti diventerebbero molto difficoltosi, il ragazzo ha bisogno di fare esperienza ed è stato pagato una cifra importante, speriamo in un recupero il più veloce possibile.
Che sfiga
Ma quale sfiga…
sta cosa degli infortuni è quella che mi preoccupa di più.
Da non credere. In vacanza da 2 mesi, rientrano oggi e si rompono subito.
Thuram rotto, sperano che possa riprendersi in un mese, yldiz rotto, forse si opera.. e dico loro perché di loro ho letto un articolo. però succedono solo a Roma…
questa gente deve andare in vacanza a Lourdes
ahah davvero
questo l’ ultimo mese chissà cosa stava facendo….
Ma che discorso è
accumiciam… troppi infortuni.. ancora deve iniziare l’allenamento con Gasp e le amichevoli
come huttare 25 pippi al vento non ho parole
Deve essere mandato in prestito davvero, per recuperare e poter migliorare. Troppi i soldi spesi per lui. Ma ha qualità che deve solo esprimere.
con tutto il rispetto per tutti. il collaterale te lo puoi stirare anche in spiaggia sotto l’ombrellone.
indipendentemente da quello che fai…
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.