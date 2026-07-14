FLASH GIALLOROSSO | Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo martedì 14 luglio 2026. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 10:20 – Primavera, ufficiale Scala nuovo allenatore

La Roma ha ufficializzato la nomina di Mattia Scala come nuovo allenatore della Primavera. Il tecnico prosegue il suo percorso nel settore giovanile giallorosso, dopo aver guidato Under 14, Under 15, Under 16 e Under 18. Con l’Academy ha vinto il titolo regionale Under 14 nel 2022 e lo Scudetto nazionale Under 15 nel 2024. (AS Roma)

Ore 9:00 – Totti-Roma in stand-by, Gasperini rimanda ai Friedkin

Il possibile ritorno di Francesco Totti nella Roma resta per ora in stand-by. Gasperini, che aveva cenato con l’ex capitano lo scorso marzo, ha spiegato: “Questa cosa riguarda lui e la proprietà. Il Centenario lo stanno organizzando, quindi sarà poi la società a dire cosa verrà fatto e cosa no”. Totti è attualmente a Las Vegas e non avrebbe ricevuto nuovi segnali dai Friedkin, ma gode della fiducia del tecnico. (Gazzetta dello Sport)

Ore 8:45 – Pellegrini, passi avanti per il rinnovo

L’assenza di Lorenzo Pellegrini al primo giorno di raduno ha lasciato un vuoto a Trigoria, ma la trattativa per il rinnovo ha registrato passi avanti anche grazie a Gasperini. I contatti tra la Roma e l’entourage del centrocampista sono continui: si lavora a un biennale da 2,5 milioni di euro. L’obiettivo è chiudere al più presto, poi toccherà al recupero completo e al ritorno in campo agli ordini del tecnico. (Corriere dello Sport)

Ore 8:00 – Squadra in campo per l’allenamento, via alle doppie sedute

Da oggi a Trigoria partiranno le doppie sedute: per la squadra sveglia presto e una prima sessione alle 8 di mattina, poi alle 10.30 lavoro in palestra. Pranzo leggero (sul menù tacchino, salmone e patate), poi nel pomeriggio, alle ore 18, una seconda seduta di allenamento sul terreno di gioco. (Il Messaggero)

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