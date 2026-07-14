GARNACHO LIVE | Romano: “La Roma ha già presentato due offerte al Chelsea. Si tratta sulla formula”

La Roma prova ad accendere il mercato con un colpo di livello internazionale. Alejandro Garnacho è diventato il nome più caldo per rinforzare l’attacco giallorosso: il giocatore ha aperto alla destinazione, il Chelsea è disposto a lasciarlo partire, ma resta da trovare l’incastro decisivo sulla formula. I blues spingono per una cessione definitiva, mentre a Trigoria si lavora per costruire un’operazione sostenibile, tra prestito e obbligo di riscatto. In questo live seguiremo in tempo reale tutte le novità sull’affare Garnacho-Roma.

ORE 9:00 – ROMANO: “ASSALTO ROMA, SI TRATTA COL CHELSEA”

Nuovo aggiornamento di Fabrizio Romano su Alejandro Garnacho. L’esterno argentino ha aperto totalmente le porte a un trasferimento alla Roma già dalla scorsa settimana, mentre i contatti tra club proseguono anche attraverso intermediari. I giallorossi, che hanno già presentato due offerte al Chelsea, insistono per impostare l’operazione sulla base di un prestito con obbligo di riscatto condizionato, mentre i Blues continuano a chiedere una cessione definitiva o comunque una clausola di acquisto garantita. L’affare resta in corso.

🚨🟡🔴 Alejandro Garnacho opened doors to AS Roma move last week as club to club talks continue with intermediaries involved. Roma insist on loan deal with mandatory buy clause, deal on; Chelsea want permanent/guaranteed buy clause. 🎥🇮🇹 https://t.co/qti2GD1YE9 pic.twitter.com/VJwhQaSiYD — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 14, 2026

ORE 7:00 – DI MARZIO: “OFFERTA ROMA PER GARNACHO”

Il casting per l’esterno offensivo entra nella fase delle mosse concrete. La Roma non si limita più a sfogliare nomi sulla lista, ma comincia a testare formule, costi e margini reali delle operazioni. Dopo l’offerta per Diego Moreira dello Strasburgo, il club giallorosso si è mosso anche per Alejandro Garnacho. E lo ha fatto in maniera assolutamente concreta.

Stando a quanto riferisce Gianluca Di Marzio di Sky Sport, per il giocatore del Chelsea è stata presentata una proposta basata su un prestito da 5 milioni di euro, con diritto di riscatto fissato a 35 milioni. La formula potrebbe trasformarsi in obbligo al verificarsi di determinate condizioni, dettaglio che può diventare centrale nel dialogo con il club inglese.

Garnacho resta uno dei profili valutati dalla Roma per rinforzare il reparto offensivo, considerato un settore prioritario in questa sessione di mercato. L’argentino è una delle piste aperte, ma non l’unica: il club continua infatti a lavorare anche su alternative e soluzioni parallele. Ma intanto D’Amico si è mosso in maniera concreta per il 22enne. Ora palla al Chelsea, che deve dare una risposta ai giallorossi.

FONTE: Gianlucadimarzio.com