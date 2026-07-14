GARNACHO LIVE | Romano: “La Roma ha già presentato due offerte al Chelsea. Si tratta sulla formula”

La Roma prova ad accendere il mercato con un colpo di livello internazionale. Alejandro Garnacho è diventato il nome più caldo per rinforzare l’attacco giallorosso: il giocatore ha aperto alla destinazione, il Chelsea è disposto a lasciarlo partire, ma resta da trovare l’incastro decisivo sulla formula. I blues spingono per una cessione definitiva, mentre a Trigoria si lavora per costruire un’operazione sostenibile, tra prestito e obbligo di riscatto. In questo live seguiremo in tempo reale tutte le novità sull’affare Garnacho-Roma.
ORE 9:00 – ROMANO: “ASSALTO ROMA, SI TRATTA COL CHELSEA”
Nuovo aggiornamento di Fabrizio Romano su Alejandro Garnacho. L’esterno argentino ha aperto totalmente le porte a un trasferimento alla Roma già dalla scorsa settimana, mentre i contatti tra club proseguono anche attraverso intermediari. I giallorossi, che hanno già presentato due offerte al Chelsea, insistono per impostare l’operazione sulla base di un prestito con obbligo di riscatto condizionato, mentre i Blues continuano a chiedere una cessione definitiva o comunque una clausola di acquisto garantita. L’affare resta in corso.
🚨🟡🔴 Alejandro Garnacho opened doors to AS Roma move last week as club to club talks continue with intermediaries involved.
Roma insist on loan deal with mandatory buy clause, deal on; Chelsea want permanent/guaranteed buy clause.
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— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 14, 2026
ORE 7:00 – DI MARZIO: “OFFERTA ROMA PER GARNACHO”
Il casting per l’esterno offensivo entra nella fase delle mosse concrete. La Roma non si limita più a sfogliare nomi sulla lista, ma comincia a testare formule, costi e margini reali delle operazioni. Dopo l’offerta per Diego Moreira dello Strasburgo, il club giallorosso si è mosso anche per Alejandro Garnacho. E lo ha fatto in maniera assolutamente concreta.
Stando a quanto riferisce Gianluca Di Marzio di Sky Sport, per il giocatore del Chelsea è stata presentata una proposta basata su un prestito da 5 milioni di euro, con diritto di riscatto fissato a 35 milioni. La formula potrebbe trasformarsi in obbligo al verificarsi di determinate condizioni, dettaglio che può diventare centrale nel dialogo con il club inglese.
LEGGI ANCHE – Garnacho, talento da rilanciare: perché la Roma ci pensa e quanto sarebbe giusto spendere
Garnacho resta uno dei profili valutati dalla Roma per rinforzare il reparto offensivo, considerato un settore prioritario in questa sessione di mercato. L’argentino è una delle piste aperte, ma non l’unica: il club continua infatti a lavorare anche su alternative e soluzioni parallele. Ma intanto D’Amico si è mosso in maniera concreta per il 22enne. Ora palla al Chelsea, che deve dare una risposta ai giallorossi.
FONTE: Gianlucadimarzio.com
eccalà
spero sia una fake
perché se dovesse scattare l’obbligo ci ritroviamo una altra zavorra.che ci bloccherà il mercato dei prossimi anni
PS
non escludo che prima dell’obbligo questo sia pure capace di fare il fenomeno ma una testa sul medio lungo periodo esplode sempre
Guardate Zaniolo che a Udine sembrava rinato con quanta gratitudine ieri ha mandato il certificato medico
io a.questo non me lo accollerei
me fate mori …… vedete il futuro , gia e peggio di Zaniolo e piu scarso di pincopallo ecc ecc , ma perche non fate voi i ds dt ellenatori ecc ecc , ve vedo stile Eddy Murphy in Beverly Hills Cop 2 quando fa il vegente ” io sono mmmmm vegente tu sei capo..mmmm lutz”
Garnacho dev’essere una richiesta specifica di Gasperini altrimenti non capisco come un DS possa preferire questo giocatore ad un’ala elegante e decisamente più tecnica come Alajbegović di 3 anni più giovane, che costa meno di ingaggio e cartellino.
È stato proposto non è una richiesta di Gasperini prenderanno lui perché la Roma non ha soldi ed è quello più semplice da prendere
Ma quale decisamente più tecnico, lol.
Secondo me Alajbegovic è stato scartato perché ritenuto meno pronto, per quanto giovani Gasp li vuole comunque con un po’ di esperienza alle spalle
Per quanto i numeri dell’argentino siano buoni, mi dispiace ma come talento siamo lontanissimi da quello che era greenwood.
È un giocatore che vede bene la porta e fa degli ottimi assist, ma non ha grande tecnica né grande dribbling.
Si rischia di spendere tanti soldi per un giocatore di buon livello ma nulla più.
Ma infatti per questo la trattativa, se le voci sono vere, insiste verosimilmente sulle condizioni al cui verificarsi scatterebbe l’obbligo. D’altra parte, la Roma lo prenderebbe in prestito, dicono, oneroso: intanto gli sgancia 5 milioni. L’augurio è che non sia un altro caso Ferguson. Nulla sappiamo sulla verifica di praticabilità che sta facendo la Roma e su quale sia il suo punto di rinuncia alla trattativa.
Intanto, starà sicuramente lavorando su altri profili.
no grazie..rimani la. soldi buttati
Come sprecare soldi, un giocatore cacciato dal chelsea da xabi alonso e noi lo andiamo a prendere!? 🤣🤣🤣 rido pe nun piagne che tristezza garancho nell’anno del centenario scusa Roma
vatti a guardare il mercato del Chelsea ultimi 4 anni e guarda che hanno combinato
quindi se il Chelsea non lo vuole non vuole dire mica che è scarso
io me lo prenderei anche con l’obbligo di risscatto
Sul “se” avranno fatto le loro valutazioni e bisogna fidarsi. Sul “quanto” invece pure.
In teoria il Chelsea, FFP alla mano, e supponendo una certa facilità delle condizioni, dovrebbe dire sì e persino ringraziare.
Piuttosto Di Marzio difficilmente dà notizie di prima mano che non tramontino nell’arco di una giornata…
Però scusate,
questo oggi prende 3,5ML € annui-
da quel che filtra, che ovviamente va sempre preso con le pinze,
per muoversi chiede almeno un 50% in più,
invece di baciare la terra che qualcuno dopo anni di flop ancora lo cerca
(ricorda un po’ uno che è passato da queste parti pochi anni fa…).
Non so… solo a me pare uno su cui non valga la pena investire vista la testa?
Mahhh
da prenderlo subito
A noi serve un attaccante esterno, è già bastato il solo Malen per arrivare terzi, Gasp sta motivando e amalgamendo sempre più la squadra. Spero oggi una grandissima prestazione di Konè, se resta con noi arriverà ancora più cresciuto e migliorato, se dovesse andare via aumenterebbe la sua valutazione. Tempi lunghi ed estenuanti ma ho buone sensazioni… Daje…
Dipende tutto dalle condizioni alle quali è subordinato il riscatto.
Se fossero almeno una ventina tra gol ed assist, oltre alla qualificazione alla prossima champions, allora la cosa avrebbe senso.
Ove scattasse l’obbligo ti ritroveresti un 23enne completamente rilanciato nel suo status di grande talento e l’acquisto si rivelerebbe un affare.
Se invece deve essere un acquisto definitivo con pagamento posticipato certo, tipo che scatta dopo poche presenze, sarebbe un costoso azzardo.
Se saranno obbligati a prenderlo a titolo definitivo è un bel problema questo col carattere che ha a Roma e con Gasperini fa una brutta fine
Mi sto segnando i nomi a cui il giocatore non piace o ha dei dubbi.
Questo ha 22 anni ed è un giocatore vero, se non ci fosse stato Amorim al Manchester faceva ancora di più. Prima di sparare sempre sentenze ( tanto non vene va bene nessuno ) lasciate lavorare Gasperini ( nessuno di voi conosceva Lookman, kessie,hojlund, De Roon etc etc potrei scrivere altri ) e non state sempre e solo criticare. Mbappe non ve lo porta nessuno a Roma
Guarda,
se Gasperini avesse detto “voglio Garnacho”, ok, ti darei ragione.
Lo ha detto?
Quanto ad Amorim, Garnacho ha lasciato il MU a Luglio 2025,
è andato al Chelsea senza Amorim (con cui ha giocato solo 6 mesi e schierato sempre titolare comunque) ma non mi pare gli abbia giovato, anzi.
Il problema è che Lookman, kessie,hojlund, De Roon non li hanno pagati 50ML e non chiedevano 5ML netti di stipendio…
A me andava benissimo Greenwood!! Non capisco xche debbano pensare di tirare fuori 40ml x questo invece che 45 x Green???? Lo stipendio è più alto ?? Trattavi !!! Anche con 1ml in meno veniva a Roma, non andava in Turchia ..
il giocatore non è scarso ma è difficile da gestire non ha la testa per certi palcoscenici
Garnacho solo se diventa un affare tipo prestito gratuito con obbligo di riscatto condizionato a condizioni minime importanti (tipo 7 gol e 7 assist). Altrimenti sta bene dove sta.
Godts Tzolis Aljabegovic sono nomi nettamente migliori
E poi guarderemo Alajbegovic con la maglia dell’Atalanta e ammirati diremo “ma non potevamo prenderlo noi?”….breve storia del tifoso giallorosso.
come guardiamo Raspadori e siamo stati costretti a prenderci uno scarto dell’aston villa come Malen?
be a raspadori gli e andato male, vediamo se poi l’atalanta spende 40pippi per un 2007 con zero esperienza
La cosa che da una parte mi conforta è che la Roma non vuole Garnacho a titolo definitivo senza prima capire se davvero è un giocatore recuperabile e utile. Il prestito serve a questo e le condizioni di obbligo, come la qualifica in Champions, gol o altro servono proprio a questo. Dal canto suo il Chelsea teme proprio questo, che il giocatore non soddisfi la Roma e torni indietro. Quindi a maggior ragione solo prestito con diritto perché su Garnacho non ci sono garanzie!
Bravo! Adesso chiama tu quelli del Chelsea e convincili
Mi raccomando che sia prestito con diritto in modo che tra un anno glielo ridiamo e ce lo teniamo in prestito a gratis per questa stagione.
Soulè gliela incarta a Garnacho
Penso che rimpiangeremo non aver preso Alajbegovic , perché lo lasciamo prendere all’Atalanta? mah!
Gasp fa sempre crescere i giovani…
inutile fare confronti con la proprietà comasca. hanno precisi piani di crescita. I nostri hanno perso troppi anni dietro i brancolanti dell algoritmo o ” troppo educati e puliti ” per fare questo mestiere.
avessero avuto più acume a scegliere le persone giuste prima….
come fate a non volere Garnacho, questo in serie a fa le buche, Mctominay, Malen non vi hanno insegnato nulla? poi chi volete scusate, Vinicuus JR…siamo pure sempre la roma eh.
Ma dopo lo sfanculatio de Xabi Alonso, come pretende er Chelsea de dettà le regole su sta trattaiva? Garnacho l’hai messo fori rosa? Nun c’ha mercato? Me lo dai in prestito co’ dirittto e basta…
Io prenderei più Godts o Summerville secondo me piu funzionali al nostro gioco e con una testa diversa principalmente
si ma per quelli servono i soldi questo è il problema
Scusate ma se I calciatori li tratta d’amico insieme al mister non vedo il problema di chi arrivi al posto di chi è quanto costano adesso gasp è allenatore manager quindi qualsiasi acquisto passa dal suo bene placito
Piena fiducia nel mister.
Siete gli stessi che so andati a prende Bailey all’aeroporto.
Passare da Greenwood a Garnacho teoricamente è un upgrade.
Tuttavia mi ricordo che quando la Roma acquistò Gervinho.i tifosi dell’Arsenal si misero a sghignazzare convinti di averci appioppato una fregatura,e invece…
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.