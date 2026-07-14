CALCIOMERCATO ROMA | Romano: “D’Amico incontrerà oggi gli agenti di Summerville. Il West Ham chiede oltre 50 milioni” – VIDEO!

La Roma accelera sugli esterni. Dopo aver visto sfumare Mason Greenwood, ormai diretto al Fenerbahce con un ingaggio da 10 milioni netti a stagione, il club giallorosso sta lavorando su più tavoli per rinforzare il reparto offensivo. L’idea è chiara: arrivare non a uno, ma a due attaccanti esterni. Lo riferisce Fabrizio Romano nel suo video appena apparso sui canali social dell’esperto di mercato.

Il nome più caldo resta quello di Alejandro Garnacho, per il quale la Roma ha già ottenuto il sì del calciatore. Il club giallorosso è al lavoro per abbassare le pretese del Chelsea e provare a costruire un’operazione in prestito con obbligo di riscatto. La pista è considerata un’opportunità concreta e resta una delle vicende più importanti da seguire in questa fase del mercato.

Ma Garnacho non è l’unico profilo sul tavolo di D’Amico. Nella giornata di oggi la Roma incontrerà anche gli agenti di Crysencio Summerville, già in città per trattare Doekhi con la Lazio. L’esterno olandese del West Ham è un nome molto gradito a Trigoria, ma l’operazione resta complessa dal punto di vista economico. Il club inglese chiede infatti 50 milioni di sterline per lasciar partire Summerville, una valutazione molto alta che rende l’affare tutt’altro che semplice. Il gradimento della Roma c’è, ma servirà capire se potranno aprirsi margini reali per rendere la trattativa sostenibile.

Resta in piedi anche la pista Diego Moreira, altro esterno seguito con attenzione. Anche in questo caso, però, la valutazione dello Strasburgo è considerata molto elevata: la Roma ha fatto sapere di volersi spingere sopra i 35 milioni, ma per i francesi non bastano. Il quadro è quindi in piena evoluzione. La Roma vuole regalare a Gasperini due rinforzi sulle fasce offensive e si sta muovendo concretamente: Garnacho è il nome su cui il club ha già incassato il gradimento del giocatore, Summerville entra nel vivo con l’incontro odierno, Moreira resta un’opzione aperta ma onerosa.

