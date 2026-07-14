Roma, c’è l’offerta da 40 milioni per Garnacho

Il casting per l’esterno offensivo entra nella fase delle mosse concrete. La Roma non si limita più a sfogliare nomi sulla lista, ma comincia a testare formule, costi e margini reali delle operazioni. Dopo l’offerta per Diego Moreira dello Strasburgo, il club giallorosso si è mosso anche per Alejandro Garnacho. E lo ha fatto in maniera assolutamente concreta.

Stando a quanto riferisce Gianluca Di Marzio di Sky Sport, per il giocatore del Chelsea è stata presentata una proposta basata su un prestito da 5 milioni di euro, con diritto di riscatto fissato a 35 milioni. La formula potrebbe trasformarsi in obbligo al verificarsi di determinate condizioni, dettaglio che può diventare centrale nel dialogo con il club inglese.

Garnacho resta uno dei profili valutati dalla Roma per rinforzare il reparto offensivo, considerato un settore prioritario in questa sessione di mercato. L’argentino è una delle piste aperte, ma non l’unica: il club continua infatti a lavorare anche su alternative e soluzioni parallele. Ma intanto D’Amico si è mosso in maniera concreta per il 22enne. Ora palla al Chelsea, che deve dare una risposta ai giallorossi.

FONTE: Gianlucadimarzio.com