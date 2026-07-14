Roma, c’è l’offerta da 40 milioni per Garnacho

Il casting per l’esterno offensivo entra nella fase delle mosse concrete. La Roma non si limita più a sfogliare nomi sulla lista, ma comincia a testare formule, costi e margini reali delle operazioni. Dopo l’offerta per Diego Moreira dello Strasburgo, il club giallorosso si è mosso anche per Alejandro Garnacho. E lo ha fatto in maniera assolutamente concreta.
Stando a quanto riferisce Gianluca Di Marzio di Sky Sport, per il giocatore del Chelsea è stata presentata una proposta basata su un prestito da 5 milioni di euro, con diritto di riscatto fissato a 35 milioni. La formula potrebbe trasformarsi in obbligo al verificarsi di determinate condizioni, dettaglio che può diventare centrale nel dialogo con il club inglese.
LEGGI ANCHE – Garnacho, talento da rilanciare: perché la Roma ci pensa e quanto sarebbe giusto spendere
Garnacho resta uno dei profili valutati dalla Roma per rinforzare il reparto offensivo, considerato un settore prioritario in questa sessione di mercato. L’argentino è una delle piste aperte, ma non l’unica: il club continua infatti a lavorare anche su alternative e soluzioni parallele. Ma intanto D’Amico si è mosso in maniera concreta per il 22enne. Ora palla al Chelsea, che deve dare una risposta ai giallorossi.
FONTE: Gianlucadimarzio.com