Non solo Garnacho: D’Amico torna su Summerville e corteggia Tzolis

Il mercato della Roma comincia a entrare nella fase in cui i sondaggi devono diventare scelte. Tony D’Amico sta accelerando per consegnare a Gian Piero Gasperini un esterno offensivo di livello, uno dei rinforzi considerati centrali per alzare la qualità della rosa. Garnacho resta un nome forte, ma non è l’unico: sul tavolo del direttore sportivo giallorosso ci sono piste diverse, alcune anche molto importanti per costi e profilo tecnico.

Tra i nomi tornati d’attualità c’è quello di Crysencio Summerville, indicato da Gianluca Di Marzio e presente anche nelle cronache dei quotidiani oggi in edicola. L’esterno del West Ham è reduce da un ottimo Mondiale con l’Olanda ed è compagno di squadra di Donyell Malen. Il suo profilo piace, ma l’operazione sarebbe tutt’altro che leggera: il club inglese lo valuta infatti ben oltre i 40 milioni di euro. Summerville rappresenterebbe un investimento importante, sia per il valore del cartellino sia per il peso tecnico dell’operazione. La Roma lo tiene tra le piste da monitorare, consapevole che per arrivare a un esterno offensivo di alto livello serviranno risorse, formule adatte e margini di trattativa con i club proprietari dei cartellini.

Non c’è però solo il nome dell’olandese. Gianluca Di Marzio ha parlato anche di Christos Tzolis, esterno greco del Club Brugge, classe 2002. Il giocatore si è imposto nelle ultime stagioni come uno dei profili più interessanti sulle corsie offensive, chiudendo l’ultima Pro League belga con 17 gol e 23 assist in 36 presenze. Tzolis ha attirato anche il forte interesse dell’Arsenal, ma ora anche la Roma sembra averlo inserito tra i nomi da seguire. Si tratta di un altro profilo importante, giovane ma già produttivo, capace di incidere sia in fase realizzativa sia nell’ultimo passaggio.

Il quadro, dunque, è più ampio rispetto alla sola pista Garnacho. D’Amico sta lavorando su più tavoli e la Roma vuole accelerare per arrivare a un esterno offensivo in grado di incidere subito nel progetto tecnico di Gasperini. Summerville e Tzolis sono due nomi da tenere d’occhio, perché raccontano bene il livello delle valutazioni in corso a Trigoria: non semplici alternative, ma profili di peso per un reparto che il club vuole rinforzare in modo deciso.

FONTI: Gianlucadimarzio.com, Il Romanista