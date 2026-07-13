Roma, mercato in accelerazione: Moreira, Garnacho e un nome top secret dalla Liga

La Roma riparte dal campo, ma il vero lavoro si gioca anche dietro la scrivania. Gasperini aspetta rinforzi e la dirigenza sta provando ad accelerare sui due nomi più caldi per alzare il livello delle corsie: Diego Moreira e Alejandro Garnacho. Entrambi hanno già dato il proprio gradimento al trasferimento in giallorosso. Ora il compito di Tony D’Amico è trovare l’intesa con i rispettivi club, operazione tutt’altro che semplice.

A Trigoria si attende anche il via libera della proprietà per chiudere il cerchio su due trattative considerate ben avviate, ma ancora bisognose di uno sforzo economico e negoziale. Per Moreira bisognerà avvicinarsi alla richiesta dello Strasburgo, indicata intorno ai 40 milioni. Il giocatore viene considerato un profilo adatto per rinforzare la corsia sinistra e completare il lavoro sulle fasce, uno dei punti centrali nella costruzione della nuova Roma di Gasperini.

Su Garnacho, invece, la Roma sta studiando un’offerta sul modello dell’operazione Malen: prestito oneroso con riscatto destinato a trasformarsi in obbligo dopo un determinato numero di presenze e condizioni. L’argentino del Chelsea è uno dei profili individuati per dare qualità e imprevedibilità all’attacco, ma servirà trovare una formula capace di convincere il club inglese. Nel pacchetto delle operazioni offensive resta anche Nicolò Tresoldi. L’attaccante del Bruges ha già aperto al trasferimento in Italia e potrebbe ricoprire il ruolo di vice Malen. Anche in questo caso, però, la Roma deve lavorare sulle pretese del club belga, con l’obiettivo di abbassarle almeno fino a quota 25 milioni.

D’Amico tiene inoltre coperto un altro possibile colpo per la fascia destra, finora rimasto top secret e che sembrerebbe portare verso la Liga spagnola. Per finanziare il mercato, però, una cessione sarà necessaria. In pole c’è Soulé, sul quale si registra l’interesse del Fulham dopo quello del Sunderland. L’argentino, arrivato sabato a Fiumicino, non ha potuto garantire ai tifosi la permanenza. Diverso il discorso per Koné. La Roma attenderà la fine del Mondiale per valutare eventuali offerte, ma la posizione dei Friedkin è netta: per meno di 60 milioni il centrocampista francese non parte.

FONTE: Leggo