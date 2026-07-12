Obiettivo Moreira, D’Amico prepara l’offerta

Diego Moreira è diventato uno dei dossier più seguiti a Trigoria. Il gradimento nei suoi confronti non nasce nelle ultime ore: il giocatore è sul taccuino della Roma da diverse settimane e piace in modo particolare a Gian Piero Gasperini, che lo considera un profilo adatto per dare forza e qualità alla fascia sinistra. La sua duttilità è uno degli aspetti che più convincono il tecnico. Moreira può essere impiegato in più ruoli, sia da esterno di centrocampo sia in posizione più offensiva. Nell’ultima stagione, dopo il cambio di sistema allo Strasburgo, è stato utilizzato anche da ala destra, chiudendo il girone di ritorno con 3 gol e 4 assist in 12 partite. Una versatilità che per Gasperini rappresenta un valore importante nella costruzione delle fasce.

La Roma sta lavorando per trovare un punto d’incontro con lo Strasburgo. La richiesta del club francese resta alta: alcune ricostruzioni parlano di 40 milioni, altre arrivano fino a 50. I giallorossi, invece, ragionano su un’offerta tra i 30 e i 35 milioni, con la possibilità di inserire bonus e una percentuale sulla futura rivendita. L’operazione non è semplice, ma i margini per trattare vengono considerati ancora presenti.

Moreira ha appena concluso la sua esperienza al Mondiale con il Belgio e avrebbe voglia di misurarsi con la Champions. Alla Roma guadagnerebbe inoltre il triplo rispetto agli attuali 800 mila euro percepiti allo Strasburgo. Sullo sfondo resta anche il lavoro dell’agente Jorge Mendes, impegnato per favorire il trasferimento. Per la Roma il punto è chiaro: Moreira piace molto, ma non a qualsiasi cifra. Il club vuole rinforzare in modo pesante il reparto offensivo e le corsie laterali, evitando però di ripetere gli errori di gestione del budget della scorsa estate. Se lo Strasburgo non abbasserà le pretese, D’Amico potrebbe spostare l’attenzione su altri profili più abbordabili.

FONTI: Il Tempo, Gazzetta dello Sport, Repubblica, Corriere della Sera, Il Messaggero