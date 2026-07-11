Calciomercato Roma, lo Strasburgo spara alto per Moreira: la richiesta è 50 milioni

La Roma continua a lavorare su Diego Moreira per rinforzare le fasce. Il belga dello Strasburgo, esterno sinistro naturale ma utilizzabile anche da ala offensiva, è un obiettivo concreto dei giallorossi e piace sia alla dirigenza sia a Gian Piero Gasperini. L’operazione, però, si presenta complicata.

Lo Strasburgo, riferisce Sky Sport in questi minuti, valuta il 22enne circa 50 milioni di euro, una cifra molto alta e difficilmente raggiungibile per la Roma in questa fase del mercato. Il club giallorosso sta preparando una proposta intorno ai 30 milioni, ma la distanza tra domanda e offerta resta ampia. Moreira rimane quindi un nome forte per Trigoria, ma servirà un deciso avvicinamento tra le parti per trasformare l’interesse in una trattativa realmente percorribile.

Fonte: Sky Sport