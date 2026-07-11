Roma all’assalto di Moreira: acquisto a titolo definitivo, offerta da oltre 35 milioni. Lo Strasburgo vuole di più

La Roma spinge forte su Diego Moreira. L’esterno dello Strasburgo resta uno dei profili seguiti con maggiore attenzione per rinforzare le corsie laterali, anche se l’operazione si presenta complessa soprattutto sul piano economico. I giallorossi hanno avviato contatti con Jorge Mendes e sono pronti a muoversi con decisione.
Secondo quanto riferisce Fabrizio Romano in questi minuti, la prima proposta avrebbe già superato il muro dei 30 milioni di euro, ma la Roma sarebbe disposta a spingersi anche oltre quota 35 milioni per provare a convincere il club francese. Lo Strasburgo, però, al momento chiede di più. Tra domanda e offerta resta ancora una forbice ampia, motivo per cui la trattativa non è vicina alla chiusura. Il club giallorosso vuole acquistare Moreira a titolo definitivo, ma servirà un avvicinamento tra le parti per trasformare l’interesse in un accordo.
La Roma, intanto, resta molto attiva dietro le quinte e sta portando avanti più piste in contemporanea. Dopo essersi considerata fuori dalla corsa a Greenwood già da diversi giorni, anche per le cifre messe sul tavolo dal Fenerbahce definite dallo stesso Romano “senza senso”, il club sta lavorando per arrivare a un esterno importante. Moreira, che può giocare sia alto che da esterno di centrocampo, è uno dei nomi su cui si sta provando concretamente a chiudere.
Redazione Giallorossi.net
speriamo di comprarlo
Mika godts devono prendere
Ogni giorno devo andare su YouTube per scoprire questi nuovi talenti associati alla Roma. L ultimo era Greenwood, mi ero convinto e adesso ricominciamo. L unica cosa che so è che non sarà nessuno di quelli proposti dai “giornalisti “ sportivi
arijcomincia a tarantella…..
magari 😍 Moreira è forte
Bene, da Greenwood ad uno che in tre campionati ha fatto 6 gol. Speriamo che non sia lui il nome a sorpresa
Ma perché parlate così tanto per parlare e trollate pure? Moreira è un “terzino” come Wesley. Mi pare che Wesley non abbia fatto 28 gol eppure mi sembra abbastanza forte nel ruolo o no? Con Greenwood poi non c’entra niente, nemmeno la fascia di competenza. Ma andate al mare.
Se non si sa di cosa si parli sarebbe meglio non intervenire. Questo è una sorta di Palestra, anche se più forte in fase offensiva, non è propriamente un attaccante. In pratica sarebbe un Wesley da mettere a sinistra. Manco le basi, proprio…
Ma quanti DS ci sono in questo sito
i pollici in giu sono gli abbocconi di cui parla spesso Zenone
ma cosa spollicciate che c’ha ragione, i soldi per un terzino si ma per una punta o ala forte no
l’anno del centenario e del ritorno in champions da ridimensionati
forse perchè Greenwood è un attaccante, Moreira un difensore… ma forse eh…..
Moreira un difensore?
Non direi proprio.
Tutti vogliono di più , oramai sono cifre fuori controllo, solo i nostri invece sempre discount che neanche regalati interessano
Ba !
sì stamane si parla di di Kone al Manchester per 50 milioni ,uno che sta facendo un campionato del.mondo super ,questa e la vigna dei coi..ogni
spero solo che D Amico sia quel furbacchione che si dice
Penso che con Moreira ci sia già un accordo raggiunto visto che da qualche giorno ha incominciato a seguire diversi dei nostri calciatori su Instagram. €35M sono però tanti e se lo Strasburgo vuole di più.
Come scritto alcuni giorni fa, per il ruolo di terzino sinistro a tutta fascia ma anche come vice-Hermoso come braccetto di sinistra, Salinas Viadero (2007) del Racing de Santander che ha una clausola di €16M con condizioni negoziabili.
Moreira magari venisse
una sua valutazione realistica (realistica nella follia dei prezzi di oggi ) sarebbe intorno ai 25 e se é vero che la Roma ha offerto 30 siamo andati già oltre
chiaro che lo Strasburgo prova a vedere fin dove vogliamo spingerci qui dove essere bravo D’Amico
Questo modo di raccontare le trattative è abbastanza comico…
offro 30 però potrei offrirti pure 35… no, no, almeno 45 e manco lo so se accetto…
siamo d’accordo? ah! siete d’accordo… allora io mi elimino.
Inizia la solita tiritera. Ce lo faremo piacere per sfinimento. Non è un laterale di centrocampo, il piu delle volte parte in attacco da destra per tirare di sinistro, come Soule, fa pochissimi gol e costa un sacco di soldi. Confido, per una volta, nell’inconcludenza
troppi soldi per un terzino, oltre i 30 mijoni li spendi per un centrocampista forte o giovane attaccante/ala
spendendo meno prendi un de cuyper e ti restano soldi da investire su altro
Non è che i prezzi siano fuori mercato, e’ che magari lo Strasburgo non vuole venderlo dato che non è nemmeno vicino alla scadenza di contratto. Giustamente ti sparano una cifra alta.
Ad ogni modo gran bel giocatore, non difende tantissimo il che potrebbe essere un problema affiancato ad Hermoso come braccetto di sinistra, ma spinge come se non ci fosse un domani. A me onestamente interessa poco quanto si spende per un giocatore visto che i soldi non son miei.
Si ok i soldi non sono i nostri e in parte condivido. Ma visto che la Roma non ha disponibilità infinita è utile per capire quanto poi resta da investire su altri giocatori. Tipo se do uno stipendio altissimo a uno poi forse non posso accontentarne un altro.. Se uso la metà del budget per un acquisto vuol dire che con l’altra metà ci devo completare la rosa
Speriamo è un giocatore versatile.
Gli sfigati del prezzo giusto!
Si decidessero a comprare il cartellino di qualcuno valido.
Koné è incedibile punto. Soulé ha qualità tecniche ma esprimo un mio giudizio: è incostante.
Pellegrini? Potremmo dare stipendio a uno giovane che corre 90 minuti. Servono: 1 terzino, 1 centrocampista, 1 ala destra, 1 alasinistra titolari + eventuali nuovi per alternarsi con i titolari.
Messo al posto di Angelino, Moreira sarebbe un vero esterno tutta fascia, non il classico terzino adattato al ruolo.
Troppo poco incisivo invece sotto porta per fare l’esterno offensivo.
Detto questo concordo con i commenti di chi mi ha preceduto, relativi al costo dell’operazione.
Non può costare più di Wesley (30 ml) e se fosse stato tutto questo fenomeno ieri Garcia l’avrebbe buttato nella mischia spostando Doku a destra invece ha fatto entrare Saelemaekers.
è proprio così Vegemite, non fa una piega ciò che dici
andasse il nostro DS a trovare il nuovo moreira o welsey spendendo meno
dai 30 in su si spendono per gente che segna a centrocampo o un ala o punta tie, moreira non segna
Non concordo Vege.
Wesley e Moreira sono due giocatori molto diversi: wesley è più un classico terzino tutta spinta, mentre moreira è un play esterno come lo era Kolarov per dire, con qualità tecniche che il brasiliano non ha.
Wesley lo hai pagato 30mln (complessivi) dopo due stagione al flamengo con 2 goal, Moreira ha fatto 5 goal e 9 assist in europa e l’anno prima 2 goal e 7 assist.
Tra i due c’è differenza se guardo questi aspetti.
Saelemakers? scelta d’esperienza, tutto qua.
Moreira c’ha più tecnica de Wesley, ma er passo, la falcata, la velocità e l’aggredì er portatore de palla so proprio identici…
Ma certo Lory che sono due giocatori diversi, ma non per questo credo che il belga ora possa valere più di quello che valeva il brasiliano un anno fa.
Quello che Moreira ti dà in più offensivamente ti toglie difensivamente.
Diciamo che riesce a fare le due fasi con un certo equilibrio.
Wesley invece non eccelle in fatto di assist, segnature o contributo offensivo ma ti dà tanto in copertura.
la telenovela di luglio…
Er sosia der bòn Wesley…uno a destra e l’altro a sinistra
Adesso è il momento di comprare i giocatori che non hanno fatto i mondiali, gli altri sono sopravvalutati.
Forte ma 35 mln a
Mio avviso sono eccessivi …
io prenderei il norvegese che è entrato al posto di Nusa
la società è andata in Champions e ancora rompete, date tempo…..siamo arrivati terzi, forse v siete dimenticati, cmq cercate un imprenditore italiano x l as roma, quello v meritate. Lo stadio🤷? nn v va bene? altre critiche, tipo vigna dei c……i, società assente (tra Stadio e acquisti 2MILIARDI).SI SI, IMPRENDITORE ITALIANO. 50 anni che seguo la roma, voi v lamentate….crescete.
Io l’ho visto ed e’ fortissimo. Con lui e il brasiliano avremmo le fasce coperte molto bene! In pochi avrebbero sta fortuna!
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.