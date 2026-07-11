Roma all’assalto di Moreira: acquisto a titolo definitivo, offerta da oltre 35 milioni. Lo Strasburgo vuole di più

La Roma spinge forte su Diego Moreira. L’esterno dello Strasburgo resta uno dei profili seguiti con maggiore attenzione per rinforzare le corsie laterali, anche se l’operazione si presenta complessa soprattutto sul piano economico. I giallorossi hanno avviato contatti con Jorge Mendes e sono pronti a muoversi con decisione.

Secondo quanto riferisce Fabrizio Romano in questi minuti, la prima proposta avrebbe già superato il muro dei 30 milioni di euro, ma la Roma sarebbe disposta a spingersi anche oltre quota 35 milioni per provare a convincere il club francese. Lo Strasburgo, però, al momento chiede di più. Tra domanda e offerta resta ancora una forbice ampia, motivo per cui la trattativa non è vicina alla chiusura. Il club giallorosso vuole acquistare Moreira a titolo definitivo, ma servirà un avvicinamento tra le parti per trasformare l’interesse in un accordo.

La Roma, intanto, resta molto attiva dietro le quinte e sta portando avanti più piste in contemporanea. Dopo essersi considerata fuori dalla corsa a Greenwood già da diversi giorni, anche per le cifre messe sul tavolo dal Fenerbahce definite dallo stesso Romano “senza senso”, il club sta lavorando per arrivare a un esterno importante. Moreira, che può giocare sia alto che da esterno di centrocampo, è uno dei nomi su cui si sta provando concretamente a chiudere.

Redazione Giallorossi.net