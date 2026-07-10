Calciomercato, Fabrizio Romano: “Garnacho offerto da giorni, la Roma apre solo al prestito”

Il nome di Alejandro Garnacho resta sullo sfondo del mercato giallorosso, ma al momento la distanza tra le condizioni della Roma e quelle del Chelsea è evidente. Secondo gli aggiornamenti di Fabrizio Romano, l’esterno argentino sarebbe stato proposto da giorni al club giallorosso, che però prenderebbe in considerazione l’operazione soltanto con la formula del prestito. Una posizione chiara, legata alla volontà di non impostare l’affare su un acquisto a titolo definitivo.

Il Chelsea, almeno per ora, ragiona invece solo sulla cessione definitiva del giocatore. Per questo la trattativa non può ancora decollare: servirà eventualmente un cambio di formula più avanti nel corso del mercato. La Roma osserva, ma senza forzare. Garnacho resta un profilo interessante, ma alle condizioni attuali l’operazione rimane bloccata.

FONTE: Fabrizio Romano