CALCIOMERCATO ROMA LIVE! Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo venerdì 10 luglio 2026 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma. Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.
Ore 10:30 – Mbaye tra i nomi del mister X giallorosso
Nella caccia al nuovo esterno offensivo della Roma viene accostato anche Ibrahim Mbaye (18), talento del PSG. Il francese rientra tra quei profili giovani ma di grande prospettiva che potrebbero rappresentare un investimento importante per il futuro. Al momento, però, resta più un nome da taccuino che una trattativa definita. (Leggo)
Ore 9:20 – Garnacho, la Roma ci prova ma il Chelsea dice no al prestito
Alejandro Garnacho (22) resta uno dei nomi più caldi per rinforzare l’attacco della Roma. D’Amico ha già avuto i primi contatti con il Chelsea proponendo la formula del prestito, ma i Blues al momento vogliono cedere l’argentino solo a titolo definitivo dopo averlo pagato 45 milioni più bonus. Il prestito potrebbe diventare un’ipotesi solo nella seconda metà di agosto. (Corriere della Sera)
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Ore 8:15 – Moreira piace, ma la richiesta è altissima
La Roma non molla Diego Moreira (21), esterno sinistro dello Strasburgo ancora impegnato al Mondiale con il Belgio. I contatti tra la dirigenza giallorossa e il club francese sono proseguiti, anche grazie al placet momentaneo del Chelsea, che conserva un diritto di recompra sul giocatore. La prima richiesta resta però molto alta: 40-50 milioni di euro. (Leggo / Il Romanista)
Ore 9:30 – Soulé, nessuna trattativa avanzata
Matias Soulé (23) resta uno dei nomi monitorati in uscita, ma al momento non esistono trattative avanzate per la sua cessione. La Roma non ha fretta e aspetta eventuali offerte concrete, mentre il mercato degli esterni in entrata continua a muoversi su più tavoli. (Il Romanista)
Ore 9:05 – Ndoye piace, ma non è la prima scelta
Dan Ndoye (25) resta un profilo apprezzato dalla Roma, anche per la sua conoscenza della Serie A dopo l’esperienza al Bologna. L’esterno del Nottingham Forest piace a Gasperini, ma al momento non viene considerato una prima scelta dalla dirigenza giallorossa, che prima vuole sondare altri nomi. (Corriere della Sera / Gazzetta dello Sport)
Ore 8:40 – Nusa torna a circolare, ma costa troppo
Antonio Nusa (21) è tornato a circolare tra i nomi valutati dalla Roma per il dopo Greenwood. L’esterno norvegese del Lipsia resta però una pista molto complicata, soprattutto per le richieste economiche del club tedesco, considerate proibitive. Il profilo piace, ma al momento i costi rendono l’operazione difficile da percorrere. (Corriere della Sera)
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Ore 7:35 – Dovbyk, situazione ancora in stand-by
Il futuro di Artem Dovbyk (29) resta in sospeso. La Roma valuta il mercato in entrata anche senza legare necessariamente ogni operazione alla cessione dell’ucraino, ma al momento non risultano accelerazioni decisive sulla sua uscita. L’attaccante resta quindi in attesa di capire quale sarà il suo destino. (Il Romanista)
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