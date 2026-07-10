D’Amico si muove per Uzun, talento da 45 milioni dell’Eintracht

La ricerca di qualità sugli esterni non si ferma ai nomi più battuti. Tra i profili finiti sul tavolo della Roma c’è anche Can Uzun, trequartista dell’Eintracht Francoforte che può giocare anche alto a sinistra. Un giocatore giovane, costoso, ma considerato tra i talenti più interessanti del panorama internazionale.

D’Amico, scrive oggi la Gazzetta dello Sport, ha avviato i contatti con il club tedesco e con gli agenti del ventenne, gli stessi di Nicolò Tresoldi, per capire la fattibilità dell’operazione. La valutazione è alta, intorno ai 45 milioni, ma ci sarebbero margini per provare a lavorare su condizioni migliori. Uzun piace a Gasperini e rientra in quel gruppo di profili che la Roma sta studiando per rinforzare le fasce alte senza entrare in operazioni considerate fuori misura.

Il giocatore ha preso parte al Mondiale con due spezzoni di gara contro Paraguay e Stati Uniti, confermando una crescita che in Bundesliga viene seguita ormai da due anni. Eventuali accelerazioni, però, sono attese solo nei prossimi giorni. Prima il club giallorosso vuole completare alcuni passaggi interni, a partire dai rinnovi di Paulo Dybala, Zeki Celik e Lorenzo Pellegrini, oltre ai prolungamenti di Gianluca Mancini e Bryan Cristante.

FONTE: Gazzetta dello Sport