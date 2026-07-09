Calciomercato Roma: pronto l’assalto a Moreira, si aspetta la fine del Mondiale. Ok del Chelsea

La Roma guarda alla corsia sinistra e ha individuato in Diego Moreira il profilo principale su cui lavorare. L’esterno classe 2004, oggi allo Strasburgo e impegnato al Mondiale con il Belgio, è considerato uno degli obiettivi prioritari per rinforzare la fascia richiesta da Gian Piero Gasperini.

Il nome di Moreira non è nuovo nelle valutazioni giallorosse. Il giocatore aveva già attirato l’attenzione della coppia formata da Gasperini e Tony D’Amico ai tempi dell’Atalanta, e ora torna d’attualità come possibile rinforzo per la Roma. Lo Strasburgo valuta il cartellino circa 40 milioni di euro, cifra importante ma sulla quale il club giallorosso spera di poter lavorare. A favore della Roma ci sarebbe il gradimento del calciatore, interessato alla possibilità di giocare la Champions League e pronto a triplicare l’attuale ingaggio da 800 mila euro a stagione.

Il nodo principale riguarda il Chelsea, club appartenente alla stessa holding dello Strasburgo, il gruppo BlueCo, e titolare di una clausola di riacquisto sul laterale belga. Un ostacolo non secondario, anche se dai recenti contatti tra Roma e Blues per valutare Alejandro Garnacho sarebbe emerso un segnale favorevole: il Chelsea non avrebbe intenzione di opporsi a un eventuale trasferimento in Italia. I londinesi, infatti, sarebbero al momento concentrati sull’acquisto di Pep Chavarría del Rayo Vallecano, indicato dal tecnico Xabi Alonso. La Roma, intanto, aspetta la fine del percorso mondiale del Belgio prima di formulare una proposta ufficiale per Moreira.

Fonti: Gazzetta.it