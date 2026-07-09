Calciomercato Roma, il Manchester United fa sul serio per Konè: la richiesta è 50 milioni

Il Mondiale sta accendendo i riflettori su Manu Koné. Il centrocampista della Roma, protagonista con la Francia, continua a mettersi in mostra e resta uno dei nomi che il club giallorosso potrebbe sacrificare davanti a una proposta ritenuta davvero importante.

Dopo gli interessi arrivati dalla Premier League nelle scorse settimane, mai però trasformati in offerte concrete, sul giocatore si sarebbe mosso il Manchester United. I Red Devils cercano almeno tre rinforzi per il centrocampo: quasi definiti gli arrivi di Ederson e Santos, il terzo nome in lista sarebbe proprio quello di Koné, anche alla luce delle difficoltà per arrivare a Tchouameni.

La posizione della Roma è chiara: per lasciar partire il francese servono circa 50 milioni di euro. Una valutazione importante, ma considerata necessaria per aprire davvero alla cessione di un giocatore che oggi resta centrale anche per il valore che può generare sul mercato. Koné sarebbe un’opzione molto calda per il Manchester United e il calciatore gradirebbe un trasferimento in Premier League.

Fonte: Teamtalk.com