Calciomercato Roma, il Manchester United fa sul serio per Konè: la richiesta è 50 milioni

Il Mondiale sta accendendo i riflettori su Manu Koné. Il centrocampista della Roma, protagonista con la Francia, continua a mettersi in mostra e resta uno dei nomi che il club giallorosso potrebbe sacrificare davanti a una proposta ritenuta davvero importante.
Dopo gli interessi arrivati dalla Premier League nelle scorse settimane, mai però trasformati in offerte concrete, sul giocatore si sarebbe mosso il Manchester United. I Red Devils cercano almeno tre rinforzi per il centrocampo: quasi definiti gli arrivi di Ederson e Santos, il terzo nome in lista sarebbe proprio quello di Koné, anche alla luce delle difficoltà per arrivare a Tchouameni.
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La posizione della Roma è chiara: per lasciar partire il francese servono circa 50 milioni di euro. Una valutazione importante, ma considerata necessaria per aprire davvero alla cessione di un giocatore che oggi resta centrale anche per il valore che può generare sul mercato. Koné sarebbe un’opzione molto calda per il Manchester United e il calciatore gradirebbe un trasferimento in Premier League.
Fonte: Teamtalk.com
Una domanda.
I Friedkin lo hanno capito che andare in Champions 1 solo anno non cambia nulla per la società e che doveva essere solo il primo passo per costruire una squadra che si confermasse a tale livello ??
Non ripetessero l’errore di Pallotta che arrivò alla semifinale di Champions League e poi, invece di farlo diventare normale come chiedeva DDR nelle interviste post match, l’anno successivo iniziò lo smantellamento che ci portò in EL.
Sarà invece tardi quando capiremo che dell’area sportiva a questi non frega nulla, lo si è capito a Budapest, dove invece di andare da ceferin sono andati a rompere le scatole a Mourinho. Una volta ottenuto il via libera dello stadio, o ancora meglio a stadio fatto. Vendono al triplo e tanti saluti
io non lo metterei in dubbio
piuttosto dubito che vendano un titolare senza l’avallo del Mister e senza prima avere individuato un cambio di pari livello
possiamo dire di tutto ma di sicuro hanno capito quanto sia difficile raggiungere certi risultati e di conseguenza mantenerli
non lo so ma a giudicare dai dislike, sono in buona compagnia…..
Pallotta ci portava in Champions ogni anno. Lo smantellamento è iniziato con il miglior ds sulla piazza che ha fatto rovine e con l ingabbiamento di chi doveva fare lo stadio. Senza contare i Fu. Id. Che invece di tifare hanno distrutto l ambiente
ma si, se fa Greenwood passiamo a Ndoye, mi aspetto Gagliardini al posto di Kone. l’acquisto della Roma è la multa. servita per confermare in toto sta rosa mediocre arrivata terza a miracolo
Mi sono fatto l’idea che se la Roma non cede un pezzo grosso entro luglio,ci saranno sanzioni toste dell’UEFA.
Meglio non correre rischi. Ciò premesso, Kone’ mi pare quello sacrificabile senza tanti rimpianti, perché al posto suo Pisilli è più forte in proiezione futura.
sennò richiamamo a Riccardi ! 😅😅😅
❤️🧡💛
Assolutamente assurdo
50 sarebbe fare sul serio? Ma per favore, se ne hanno appena spesi 60 per Santos possono fare altrettanto per uno che gioca titolare/semititolare nella Francia.
100 bombe e iniziamo a parlare
Vale di più Kone titolare della Francia al mondiale o Tonali in spiaggia a guardare?
Dopo aver perso Greenwood vedersi vendere Kone non è il massimo. Detto questo massima fiducia nella dirigenza giallorossa. Daje Roma
Daje si.
Così poi parte la solita chain di lisci del sostituto.
E ci presentiamo in champions con l’ennesima riserva di Cristante al posto di Konè.
Mi pare un piano ambizioso…
Se non comprano almeno il buon gusto di non cedere direi.
Vorrei avere la facilità a credere a ogni minxiata che esce su internet che hanno molti qui,
nonostante le smentite continue
Magari si campa più sereni…. che invidia….
Nessuna offerta concreta, manco un saluto da lontanto, ma “ci sarebbe” l’ennesima squadra su Kone.
Ma non avevano già detto tutti che l’ossatura della squadra non si cede?
Ma siii dai, buttala là tanto non se ricordano.
50 mln? Capisco che siamo prossimi ai saldi ma qui ci sediamo per non meno di 70 + bonus facilmente raggiungibili. Stasera sfida tra i due centrocampisti della Roma.
quanti abbocconi🤣🤣🤣
60 palestra, 100 Tonali, Quenda 50, Van Hecke 60 , quella incommensurabile sega di thiaw 40 e Kone 50 trattabili ? D’Amico fatti rispettare.
entro fine mese servono decine di milioni di plusvalenze…se non ci saranno c’è il grosso rischio che il prossimo anno siamo fuori dalle coppe, a questo aggiungiamo che il giocatore vuole andare via (a chi non lo ha capito cercate il video dei gol di Mancini nel derby e capirete…), e che non c’è la fila per nessun altro dei cedibili. la speranza è che si accenda un asta, ma il tempo è poco e servono plusvalenze!
La realtà bisticcia con l’immaginazione. Se la Uefa ci salassa con una sanzione pesantissima, siamo realisticamente costretti a vendere, mentre c’è chi favoleggia chissà quali acquisti.
ma se spendano cifre folli per pipponi immani perché fanno i taccagni con konè?
giocatore forte giovane e titolare della nazionale più forte del mondo
Sgancino….o se ne vadano a fanc……
Ancora si crede che i Friedkin vogliono fare una squadra forte, adesso menano il can per l’aia con la speranza dello stadio,non ci si chiede perché contrattarono Gasperini, perché é uno che fa le nozze coi fichi secchi!. Purtroppo ci vorrebbe uno come il presidente del PSG, ma tutti questi americani atterrati in Italua sono una manica di pulciari!
Non solo lo devi tenere ma prendi kessie a parametro zero. Prenderà un po’ più di ingaggio ma con quei due hai un centrocampo veramente dominante
L alibi del fpf doveva terminare quest anno ma sta per terminare. Dopo Pinto, Ghisolfi, Massara, D Amico probabilmente sarà l ultimo capro espiatorio dei direttivi sportivi. Gasperini non credo si sia convertito al culto degli aziendalisti o yesman e pertanto sarà anch esso l ultimo allenatore cui daranno la croce addosso. Nel mentre spero avranno dato l ok allo stadio e avranno venduto. Troppe scuse, pochi fatti, per quanto mi riguarda questa proprietà voglia di vincere non ne dimostra
tic toc il tempo scorre e non compriamo nessuno…poi arriva qualche bidone rottame a fine agosto.
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.