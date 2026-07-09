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FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

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Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo giovedì 9 luglio 2026. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 9:00 – Primavera, Scala candidato forte. E De Rossi può restare

Si prepara una rivoluzione nel settore giovanile della Roma. Il nuovo responsabile Margiotta vuole cambiare l’allenatore della Primavera e sta trattando con Federico Guidi per la buonuscita. Tra i candidati più forti per la successione c’è Mattia Scala, lo scorso anno alla guida dell’Under 18, mentre Alberto De Rossi potrebbe restare: gli è stato proposto un nuovo incarico. (Il Tempo)

Ore 8:20 – Pellegrini verso il rinnovo, lunedì sarà al raduno

Lorenzo Pellegrini si prepara a iniziare una nuova stagione con la Roma: l’accordo non è ancora chiuso, ma la distanza tra domanda e offerta è minima e c’è fiducia per la fumata bianca entro il weekend. Gasperini ha spinto per la permanenza del numero 7, mentre D’Amico continua a lavorare con l’agente dopo il faccia a faccia della scorsa settimana. Lunedì mattina Pellegrini è atteso al raduno di Trigoria. Già chiusi gli accordi con Celik e Dybala. (Il Tempo)

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Ore 7:50 – Roma, c’è la Sorianese nel primo test

La Roma ha già staccato 11.000 abbonamenti nel primo giorno di campagna: l’obiettivo del club è arrivare a quota 40.000 e poi fermarsi, mantenendo posti disponibili per la vendita durante la stagione. Intanto il 16 luglio è prevista la prima amichevole contro la Sorianese, poi i test con Primavera e Trastevere. Wesley, che ha accorciato le vacanze, è già tornato a Trigoria e sarà a disposizione di Gasperini dai primi giorni di ritiro. (Il Messaggero)

IN AGGIORNAMENTO…

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