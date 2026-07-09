Calciomercato Roma, dall’Inghilterra: Sunderland forte su Soulè, il giocatore apre

La pista inglese per Matias Soulé comincia a prendere consistenza. L’argentino resta tra i giocatori sacrificabili della Roma, che valuta la sua cessione per finanziare altri movimenti in entrata e orientare il mercato verso profili considerati più adatti al sistema di gioco di Gian Piero Gasperini. Nei giorni scorsi era emerso l’interesse del Sunderland, club in cui lavora l’ex direttore sportivo giallorosso Ghisolfi, lo stesso dirigente che nell’estate del 2024 portò Soulé nella Capitale.
Ora il discorso sembra entrato in una fase più concreta. Il club inglese avrebbe infatti inserito Soulé tra i propri obiettivi principali e avrebbe già avviato i contatti per provare a trovare un accordo. Ghisolfi spinge in prima persona per portare il giocatore in Inghilterra, puntando su un profilo che conosce bene.
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La Roma valuta il classe 2003 tra i 35 e i 40 milioni di euro. Una cifra importante, ma che non dovrebbe rappresentare un ostacolo insormontabile per il Sunderland. A Trigoria, ora, si attende di capire se l’interesse potrà trasformarsi in una proposta concreta.
Fonti: Teamtalk.com
MAGARI!!!! e Buon Viaggio!!!!!
dipende poi chi prendono al suo posto se so i nomi che girano quel magari te lo rimangi
dopo trova uno coi numeri dell’ argentino da tre anni in serie A….
Certo che se bisogna vendere Soule’ per prendere Ndoye mi tengo l’argentino
Quoto
Mati non è un fenomeno , ma l ex bologna è di certo più scarso
Soule’ ho timore che lo rimpiangeremo ma temo che il gioco di Gasp fatto di tanta corsa non si addica al suo fisico e la pubalgia sia un indizio forte di questo. Se proprio va venduto qualcuno probabilmente è il male minore.
A 35 non mi sembra sto grande affare. Me lo terrei, la stagione è lunga e faticosa.
Andava bene venderlo per prendere Greenwood ma per i nomi che leggo si va a peggiorare
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.