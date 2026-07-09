Facebook RSS X

Calciomercato Roma, dall’Inghilterra: Sunderland forte su Soulè, il giocatore apre

8
833

La pista inglese per Matias Soulé comincia a prendere consistenza. L’argentino resta tra i giocatori sacrificabili della Roma, che valuta la sua cessione per finanziare altri movimenti in entrata e orientare il mercato verso profili considerati più adatti al sistema di gioco di Gian Piero Gasperini. Nei giorni scorsi era emerso l’interesse del Sunderland, club in cui lavora l’ex direttore sportivo giallorosso Ghisolfi, lo stesso dirigente che nell’estate del 2024 portò Soulé nella Capitale.

Ora il discorso sembra entrato in una fase più concreta. Il club inglese avrebbe infatti inserito Soulé tra i propri obiettivi principali e avrebbe già avviato i contatti per provare a trovare un accordo. Ghisolfi spinge in prima persona per portare il giocatore in Inghilterra, puntando su un profilo che conosce bene.

LEGGI ANCHE – Calciomercato, la Roma punta Diao dopo la delusione Greenwood: primi contatti

La Roma valuta il classe 2003 tra i 35 e i 40 milioni di euro. Una cifra importante, ma che non dovrebbe rappresentare un ostacolo insormontabile per il Sunderland. A Trigoria, ora, si attende di capire se l’interesse potrà trasformarsi in una proposta concreta.

Fonti: Teamtalk.com

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!
🟡🔴 Scegli tu cosa leggere Aggiungi Giallorossi.net alle Fonti Preferite di Google per vedere più spesso news ed esclusive sulla Roma. → AGGIUNGICI
Articolo precedenteCalciomercato, la Roma punta Diao dopo la delusione Greenwood: primi contatti
Articolo successivo“ON AIR!” – Piacentini: “Greenwood una enorme occasione persa”, Corsi: “Roba da ridere”, Di Giovambattista: “Gasp non la farà passare liscia”

8 Commenti

  3. Soule’ ho timore che lo rimpiangeremo ma temo che il gioco di Gasp fatto di tanta corsa non si addica al suo fisico e la pubalgia sia un indizio forte di questo. Se proprio va venduto qualcuno probabilmente è il male minore.

  6. ATTENZIONE: La moderazione dei commenti è ora più rigorosa.
    Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci qui il tuo commento
Inserisci qui il tuon nome

Facebook RSS X
Giallorossi.net è una testata giornalistica iscritta al n. 124/2021 del Registro Stampa del Tribunale di Roma, 23 giugno 2021.

Change privacy settings