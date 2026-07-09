Calciomercato, la Roma punta Diao dopo la delusione Greenwood: primi contatti

Saltata la pista Greenwood, ormai indirizzato verso il Fenerbahce, la Roma continua a cercare un esterno offensivo e guarda con attenzione in casa Como. Il nome finito sul tavolo giallorosso è quello di Assane Diao, attaccante senegalese reduce dal Mondiale e ora in vacanza. A Trigoria il giocatore viene considerato una possibile alternativa per rinforzare il reparto offensivo. La Roma si sarebbe già mossa con i primi contatti esplorativi, provando a capire margini e condizioni di un’eventuale operazione. A riferirlo è il portale Tuttomercatoweb.com.

Il Como, dal canto suo, deve fare i conti con un gruppo di esterni molto affollato. Tra Kuhn, Jesus Rodriguez, Baturina, Addai, Caqueret adattabile, il rientro di Fadera destinato però ad altra sistemazione, Nico Paz utilizzabile anche alto a destra e l’arrivo di Liberali, il club lariano potrebbe essere chiamato a sfoltire. In questo scenario Diao può diventare una delle uscite da valutare. Nessuno sconto, però: il Como non intende cedere i propri pezzi migliori a prezzo di saldo. La valutazione di partenza si aggira tra i 25 e i 30 milioni di euro, cifra che permetterebbe al club lombardo di realizzare una plusvalenza importante dopo i 12 milioni investiti un anno e mezzo fa per portarlo in Italia.

La stagione appena conclusa non è stata semplice per Diao, frenato dagli infortuni al piede e al bicipite femorale destro. Il suo bilancio parla di poco più di 1000 minuti, 2 gol in 17 presenze: numeri lontani dall’impatto avuto nei primi sei mesi in biancoblù, quando aveva segnato 8 reti in 15 partite. La Roma osserva, ma non è sola. Sul giocatore resta vigile lo Sporting Lisbona, mentre anche il Deportivo La Coruña monitora la situazione. Il Como, dopo aver resistito la scorsa estate alle sirene arabe, questa volta potrebbe prendere in considerazione una cessione.

Fonti: Tuttomwercatoweb.com