Calciomercato, la Roma punta Diao dopo la delusione Greenwood: primi contatti

Saltata la pista Greenwood, ormai indirizzato verso il Fenerbahce, la Roma continua a cercare un esterno offensivo e guarda con attenzione in casa Como. Il nome finito sul tavolo giallorosso è quello di Assane Diao, attaccante senegalese reduce dal Mondiale e ora in vacanza. A Trigoria il giocatore viene considerato una possibile alternativa per rinforzare il reparto offensivo. La Roma si sarebbe già mossa con i primi contatti esplorativi, provando a capire margini e condizioni di un’eventuale operazione. A riferirlo è il portale Tuttomercatoweb.com.
Il Como, dal canto suo, deve fare i conti con un gruppo di esterni molto affollato. Tra Kuhn, Jesus Rodriguez, Baturina, Addai, Caqueret adattabile, il rientro di Fadera destinato però ad altra sistemazione, Nico Paz utilizzabile anche alto a destra e l’arrivo di Liberali, il club lariano potrebbe essere chiamato a sfoltire. In questo scenario Diao può diventare una delle uscite da valutare. Nessuno sconto, però: il Como non intende cedere i propri pezzi migliori a prezzo di saldo. La valutazione di partenza si aggira tra i 25 e i 30 milioni di euro, cifra che permetterebbe al club lombardo di realizzare una plusvalenza importante dopo i 12 milioni investiti un anno e mezzo fa per portarlo in Italia.
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La stagione appena conclusa non è stata semplice per Diao, frenato dagli infortuni al piede e al bicipite femorale destro. Il suo bilancio parla di poco più di 1000 minuti, 2 gol in 17 presenze: numeri lontani dall’impatto avuto nei primi sei mesi in biancoblù, quando aveva segnato 8 reti in 15 partite. La Roma osserva, ma non è sola. Sul giocatore resta vigile lo Sporting Lisbona, mentre anche il Deportivo La Coruña monitora la situazione. Il Como, dopo aver resistito la scorsa estate alle sirene arabe, questa volta potrebbe prendere in considerazione una cessione.
Fonti: Tuttomwercatoweb.com
Pure gli scarti del Como adesso
Più che altro, aiutare una squadra che avrà, a stretto giro, la manna del FFP…boh, non mi sembra molto intelligente.
Dopo la delusione Greenwood pensano di prendere un bambino scarto del Como ma come stiamo messi? Mi auguro siano invenzioni giornalistiche
no guarda hanno parlato con Gasperini
per favore ditemi che siamo su scherzi a parte
no Ve prego, n’altro fatto de cristallo no
sarebbe importante cercare di rinforltire il gruppo di italiani…. magari facendo salire qualcuno dalla primavera…
Si ciaoooo!
Quest’anno non trovi anche tu che sarebbe ora di vincere qualcosa?
La Roma farà un mercato mediocre e resterà più o meno quella di quest’anno o non hanno i soldi oppure non li vogliono spendere in fondo perché spendere per fare una grande squadra quando ti ritrovi 40000 abbonati a prescindere, lo capite dai rinnovi che non si vuole migliorare
più o meno. più, di un posto, vuol dire seconda. di due vuol dire scudetto. sembra si stia parlando di una squadra arrivata nona. gli abbonati ci sono perché invece di credere alla stampa e criticare tifano
Poi ci spiegherai meglio perché dovrei vedermi una Roma arrivata tre le prime tre da casa invece che allo stadio…
Non capisco come si faccia ad ipervalutare un calciatore normale: in un anno costellato da infortuni, il suo valore passa da 12ML a 25-30ML; Soulè e Konè, che hanno avuto le stesse problematiche legate ad infortuni e lo stesso tipo di stagione (se non migliore), per i media, li dovresti regalare a 30ML il primo e forse a 45ML il secondo, considerando però che il prezzo di partenza dei romanisti era molto più alto di quello del comasco e dunque con un incremento di valore nettamente più basso
Kone sta andando dritto verso una finale del mondiale da titolare (se nn ci va lui capace ci va EA).
se andranno via voleranno 80 milioni per kone e 60 per EA
Perchè purtroppo non siamo in champions e i giocatori non sono quelli che noi pensiamo.
Soulè è un buon giocatore di cui ho la netta impressione che abbia fatto gia vedere il suo massimo e il suo minimo, sia in pregi ma anche difetti.
Kone è un giocatore diverso ma anche lui con grandi limiti, forte in fase difensiva, corre, pressa e anche una buona tecnica, ma dannatamente limitato in fase offensiva.
Secondo me Kone a differenza di Soule è da tenere per l’utilità in mezzo al campo.
Da Greenwood a questo qui significa cadere letteralmente nel ridicolo. Come sempre….
dai nomi che escono ogni giorno ( inglese naturalmente a parte ) forse non sarebbe meglio puntare su Soule’?
Questo è un potenziale crac, ha un passo impressionante quando parte, questi sono i profili da cercare, è un 2005 con un’esperienza di 18 mesi in Italia, formazione nel calcio spagnolo, anno scorso chiedevano già più di 40, al mondiale col Senegal, oggi puoi prenderlo (credo) a 25-30, magari puoi dargli un italiano di cui hanno bisogno in rosa a parziale conguaglio
Sono capace anche io dopo che mi sono guardato due o tre campionati europei dal mio divano a “scovare” un giocatore appetibile… Ma questo lo fanno tutti i mediocri direttori sportivi o scout (osservatori).
E di conseguenza i prezzi lievitano e, come succede da anni, la Roma rimane con la scopa in mano..
Poi ci sono gli scout veri, capaci di non farsi influenzare dal “nome”, che ti trovano un K’varatskhelia qualsiasi a prezzi normali .. e fanno le fortune delle società di calcio…
magari nome non vero, ma fidatevi di gasperini e d’amico se dovesse arrivare lui, cribbio. servono giocatori funzionali, non blasonati
Ripiateve!!! Ancora vi fate condizionare dalle notizie che scrivono? Prima esaltati da greenwood già della Roma senza che la società abbia mai fatto offerte al Marsiglia ora depressi con diao perché uno oggi ha cercato un esterno non ancora messo nel calderone… Giudichiamo il mercato quando è finito e non facciamoci coinvolgere da tutte queste non notizie!
Onestamente nella partita contro di noi ha fatto un partitone, non mi dispiace affatto ma non penso il Como lo venda ad una diretta concorrente per i posti in champions.
comprare uno forte forte a sx di piede dx , cosi a sx hai lui e pellegrini , a dx hai dibala e soule poi un terzino dx o esterno basso chiamatelo come volete altro giocatore forte cosi hai lui e celik a sx hai wesley e Rensch, questi so quelli importanti poi se riesci un centrocampista o vendi qualcuno e lo rimpiazzi vendere soule adesso e follia cosi devi comprare uno a dx e greenwood andava bene ma dopo che avevi venduto soule altrimenti avevi 3 giocatori e a sx nessuno come sempre
Ma possibile che la Roma non abbia più un settore scoutig e se li deve andare a prendere dal Como a 30 cucuzze dopo che il Como li ha scovati e presi a 15?????
Ma create un settore scouting con tre figure competenti e distinte Una si occupa di Europa una di Africa e una di Sudamerica E FANNO SOLO QUELLO SOTTO LA DIREZIONE DI D’AMICO…..SCOVARE TALENTI!!!!Aggiungi tre stipoendiati fissi? siiiiii ma basta che uno solo dei tre ti scovi un talento all’anno che ti sei ripagato tutto e ti avanza.
e come al solito si passa dal piano A a quello Z, as always!
Si può sapere cosa vi spinge a commentare in modo così sprezzante e negativo gli articoli dei giornali?
Non capite che sono fatti solo per riempire spazio? Come potete dire che questa società non vuole spendere? io non vi capisco proprio…
Diao è fortissimo.
Chi era al Senigallia x Como – Roma ha potuto vedere tutta la differenza che può fare un calciatore simile.
Tecnico, veloce, garra, ottimo tiro. Un profilo ideale x Gasp.
Se fosse vero che lo si può prendere x 25-30 milioni non esiterei, ma sinceramente dubito che il Como lo ceda proprio nell’anno della Champions.
E’ vero che nel 2025 ha avuto un importante infortunio muscolare, ma sembrerebbe recuperato ed a 20 anni può solo migliorare.
Magari fosse.
Probabilmente invenzioni giornalistiche, anche perché col caldo che sta facendo al di là dei sorrisi di facciata non è escluso che prima o poi Gasperini possa sbroccare
Ma fatela finita co sto Greenwood. Mo se uno vuole andare in Turchia, in un campionato che a dir poco mediocre li si fa un complimento, perchè je danno de più è colpa della società?!
oggi mano del regazzino nell’urna ed e’ uscito Diao! ❤️🧡
la Roma non ha mai fatto offerte ufficiali per greenwood al Marsiglia, probabilmente neanche al giocatore, nessuno compreso Gasperini si è espresso. La società “silente” è stata utilizzata come sponda per procuratore e Marsiglia, peraltro cercato solo dai turchi, non ha offerte, a conferma che il profilo penale e caratteriale preoccupano non solo i friedkin.
Dhao molto forte, ma infortunato cronico, profili del genere vanno presi prima di essere noti (come ha fatto il como), senza svenarsi
Non era bastata l’ Atalanta mo pure il Como ci sta superando in tutto e ci manca solo di andare ad elemosinare i suoi scarti
Il Como ha una proprietà ricca e che spende
Ma un po’ di dignità questa proprietà c’è l’ha? Stanno facendo addirittura rimpiangere Pallotta che sarà stato uno dei peggiori della storia della Roma ma vi ricordate il centrocampo che avevamo? Nainggolan Strootman De Rossi Pjanic in attacco oltre Totti Dzeko, Salah, qui stiamo con Cristante e Pellegrini e volevano pure vendere Kone’, in attacco se si fanno male i titolari c’è Vaz
Ma Rowe del Bologna? Questo Diao sarà anche bravo ma è sempre rotto
Seeeeeee come no! dalle stelle alle stalle.
ogni anno c’è sempre un gran colpo che sta per essere preso e poi sfuma per i costi o la volontà del giocatore che cambia idea. Ci avrei scommesso (ed avrei vinto) che Greenwood non sarebbe arrivato. Troppi tentennamenti, troppo tempo a decidere come muoversi e le altre squadre ne hanno approfittato. Peccato perchè sia per il campionato che per la champions serviva un giocatore di quel livello.
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.