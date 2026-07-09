CALCIOMERCATO ROMA LIVE! Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo giovedì 9 luglio 2026 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma. Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Ore 12:00 – Nusa costa troppo, c’è mezza Premier

Antonio Nusa (21) è uno dei profili accostati alla Roma come possibile alternativa a Greenwood, ma la pista appare molto complicata. Sull’esterno norvegese del Lipsia ci sono diversi club di Premier League, con l’Arsenal pronto a mettere sul piatto 50-60 milioni. Lo seguono anche Tottenham, Newcastle, Aston Villa, Crystal Palace e, sullo sfondo, il Barcellona. La Roma aveva registrato un interesse in passato, senza mai approfondire: costi e concorrenza rendono l’affare fuori portata. (teamtalk.com)

Ore 10:30 – Roma, idea Lang per l’esterno

Sfumata, o quasi, la pista Greenwood, la Roma continua a cercare un esterno offensivo. Tra i profili che potrebbero tornare d’attualità c’è Noa Lang (27), già apprezzato da Gasperini lo scorso anno e in uscita dal Napoli, nonostante sia atteso in ritiro con Allegri. Al momento non esiste una trattativa, e nemmeno contatti avviati: resta un’idea da monitorare per le prossime settimane. (Gianluca Di Marzio)

Ore 9:55 – Garnacho, primo sondaggio della Roma

Tra i profili seguiti per rinforzare le corsie offensive c’è anche Alejandro Garnacho (22). La Roma ha effettuato un sondaggio esplorativo con il Chelsea, ma i Blues al momento non aprono alla formula del prestito. Se dovesse saltare definitivamente Greenwood, parte del budget potrebbe essere dirottata proprio sull’argentino. (Il Messaggero)

Ore 9:20 – Tzolis resta nei radar giallorossi

La Roma continua a valutare diversi esterni offensivi e tra i nomi presenti nella lista di D’Amico c’è anche Christos Tzolis (24). Il greco è uno dei profili monitorati per aumentare qualità e alternative nel reparto avanzato. (Il Messaggero)

Ore 8:45 – Leao offerto, pista complicata

Alla Roma sarebbe stato offerto Rafael Leao (27), ma l’operazione resta molto complicata. Il portoghese è un nome di altissimo profilo e, al momento, non rappresenta una pista semplice per i giallorossi, che continuano a valutare alternative più sostenibili per rinforzare l’attacco. (Il Messaggero)

Ore 8:10 – Alajbegovic più accessibile, ma la Roma cerca profili pronti

Tra le soluzioni più accessibili resta anche Kerim Alajbegovic (19), talento bosniaco del Bayer Leverkusen. La Roma, però, sembra orientata a investire su giocatori già formati e pronti per incidere subito nel sistema di Gasperini. Il messaggio dei Friedkin è chiaro: per i campioni non esistono trattative lampo. (Il Messaggero)

Ore 7:50 – Pepe scartato, D’Amico valuta altri esterni

La Roma ha preso in considerazione diversi profili per rinforzare la fascia destra offensiva, ma l’ipotesi Pepe (29) del Porto è stata scartata. D’Amico continua a lavorare su alternative ritenute più funzionali al gioco di Gasperini, con Ndoye tornato tra i nomi più caldi. (Gasport)

Ore 7:25 – Greenwood si allontana, Fenerbahce in pole

Mason Greenwood (24) è sempre più lontano dalla Roma. Il Fenerbahce ha messo sul piatto un ingaggio da 7-7,5 milioni a stagione, cifra fuori portata per i giallorossi, che non vogliono alterare gli equilibri interni dello spogliatoio. L’inglese aveva dato il suo gradimento al progetto tecnico di Gasperini, ma ora sembra orientato ad accettare la proposta turca. (Il Messaggero / Leggo)

Ore 7:00 – Roma, Ndoye torna in cima alla lista

Con Greenwood sempre più lontano, la Roma torna forte su Dan Ndoye (25), esterno del Nottingham Forest attualmente impegnato al Mondiale con la Svizzera. Lo svizzero conosce bene la Serie A dopo l’esperienza al Bologna e rappresenta un profilo gradito a Gasperini per corsa, strappi e sacrificio. La valutazione si aggira intorno ai 40 milioni. (Gasport / Il Messaggero / Leggo)

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